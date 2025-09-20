“Con cưng quốc tế” Lisa (BLACKPINK) chịu cảnh bị tẩy chay ngầm tại Trung Quốc

Trong khoảng thời gian gần đây, Lisa (BLACKPINK) đang ngày càng ăn lên làm ra trong sự nghiệp. Ở Hàn Quốc, người đẹp này vừa làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên giành được giải thưởng Best Kpop (Video nhạc Kpop xuất sắc nhất) 3 lần liên tiếp. Bên cạnh đó, em út nhóm Hắc Hường cũng ngày càng củng cố vị trí trên thị trường quốc tế khi được trình diễn tại các sự kiện lớn, liên tục tỏa sáng trên thảm đỏ quan trọng. Thế nhưng, Lisa lại "mắc cạn" tại Trung Quốc sau khi bị "phong sát ngầm" vì biểu diễn tại câu lạc bộ múa thoát y Crazy Horse năm 2023.

Lisa được săn đón ở quốc tế nhưng lại bị ghẻ lạnh ở đất nước tỉ dân.

Trang iFeng cho biết, mới đây, 4 cô gái nhà BLACKPINK đã cùng tham gia chiến dịch quảng cáo cho một nhãn hàng. Đây cũng là quảng cáo đầu tiên mà Lisa tham gia với vai trò thành viên nhóm nhạc sau lùm xùm múa thoát y chấn động. Nếu như ở Nhật Bản, poster chung của nhóm BLACKPINK trải rộng khắp nơi thì tại Trung Quốc, nhãn hàng chỉ đăng tải poster riêng của từng thành viên, hơn nữa ngó lơ Lisa, chỉ gắn tên của 3 người đẹp khác trong bài đăng mạng xã hội.

Ở Trung Quốc, Lisa bị ngó lơ, không được gắn tên trong bài tuyên truyền quảng bá nhãn hàng.

Poster của các thành viên nhóm BLACKPINK được tách riêng chứ không có ảnh nhóm chung. Cách quảng cáo của nhãn hàng tại Trung Quốc hoàn toàn khác với những thị trường khác.

Có thể thấy được dù trước đó, Lisa nhiều lần lọt vào Top tìm kiếm trên mạng xã hội xứ Trung nhưng cô nàng thực sự đang bị "bít cửa" tại làng giải trí Hoa ngữ, không còn cơ hội tiến quân sang thị trường này.

Quả thực, sau khi nhận lời biểu diễn tại hộp đêm tai tiếng Crazy Horse, Lisa bị chỉ trích nặng nề tại Trung Quốc, mất đi lượng lớn người hâm mộ. Thậm chí, đến 2 mỹ nhân Cbiz đến xem màn trình diễn của Lisa tại Pháp là Trương Gia Nghê và AngelaBaby còn rơi vào cảnh điêu đứng, bị "cấm sóng" ngầm hơn 1 năm, đến nay chưa thể lấy lại ánh hào quang. Thế là đủ biết đất nước tỉ dân gay gắt đến mức nào về vụ việc của Lisa. Chẳng có gì là bất ngờ khi thành viên nhóm BLACKPINK lại bị "ghim" đến vậy.

Màn trình diễn của Lisa tại Crazy Horse bị đánh giá là không phù hợp với thuần phong mỹ tục, khiến cô nàng bị "cấm sóng" đến tận bây giờ.

Trang iFeng cho rằng, Lisa đang nỗ lực tìm cách để quay lại thị trường Trung Quốc cực kỳ béo bở. Bởi lẽ, netizen phát hiện Lisa và các "mẩu" khác nhà Hắc Hường đều tiến hành lồng ghép tiếng Trung trong phần lời quảng cáo, rõ ràng là đang hướng tới tệp khách hàng Trung Quốc. Hơn nữa, trước đó, em út nhà BLACKPINk còn mặc chiếc quần có in câu slogan tiếng Trung: "Mất công bận rộn cả ngày mà không kiếm được tiền" khiến cư dân mạng xôn xao, chiếm sóng trên mạng xã hội.

Điều này làm dấy lên "thuyết âm mưu" Lisa muốn lấy lòng cư dân mạng xứ Trung và đang thử thăm dò phản ứng của thị trường. Tuy nhiên có vẻ người đẹp này không được hoan nghênh tại Cbiz sau màn trình diễn thoát y tai tiếng.

Lisa lồng tiếng Trung trong phần quảng cáo sản phẩm.

Trước đó, cô cũng có những động thái hướng tới thị trường tỉ dân.

Nguồn: QQ