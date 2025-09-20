Phú bà Vbiz giàu "nứt đố đổ vách" trực tiếp lên tiếng tin hẹn hò với Hồ Quang Hiếu

Ngày 19/9, ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như đã tổ chức lễ gia tiên và đám cưới. Là giọng ca nổi tiếng trong showbiz, ngày vui của Hồ Quang Hiếu có đông đảo sao Việt tham gia như Nhật Kim Anh, Đinh Kiến Phong, Phạm Trưởng, Quốc Trường, Minh Luân, Quách Tuấn Du...

Trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ mới đây chia sẻ clip chia sẻ tại đám cưới của Hồ Quang Hiếu. Nữ diễn viên cho biết rất xúc động khi xuất hiện trong ngày vui của cặp đôi. Lý Nhã Kỳ thừa nhận cô chính là bà mai, có vai trò đứng sau hỗ trợ chuyện tình cảm của Hồ Quang Hiếu. Nam ca sĩ nhận xét Lý Nhã Kỳ chính là người khiến anh trưởng thành hơn.

"Tôi giống như bà phong thủy. Lúc chơi với ông Hiếu là chưa gặp định mệnh của mình. Tôi mới nói bây giờ đang dịch rảnh cũng chưa đi diễn thì học lái xe đi chứ chẳng lẽ mai mốt đi cua gái lại có tài xế ngồi đằng trước. Thế sau đó học lái xe, cô vợ này lại chính trong cùng nhóm chơi chung. Gặp đúng có 1 ngày rồi chở cô về dính luôn", cô cho hay.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ về chuyện tình cảm của Hồ Quang Hiếu tại đám cưới

Phú bà Vbiz còn trực tiếp lên tiếng phủ nhận thông tin hẹn hò với nam ca sĩ sinh năm 1983 trước đó. Lý Nhã Kỳ còn gửi lời chúc hạnh phúc tới Hồ Quang Hiếu và bà xã. "Câu chuyện tui kể về người bạn hướng nội Hồ Quang Hiếu như vậy đủ để trả lời cho thị phi và nghi ngờ trước kia của mọi người rằng chúng tôi yêu nhau nha. Nhiều khi nhìn đá tưởng kim cương mà nhìn vàng mã tưởng tiền thật rồi đi nói lung tung à.

Cuối cùng chúc ông bạn hướng nội mãi hạnh phúc bên gia đình của mình và bình yên trong cuộc sống như ông mong cầu nhé. Có gì cần chia sẻ cứ hú nhé, bạn bè chỉ giúp nhau khi cần và hỗ trợ nhau tốt hơn thôi nè", cô cho hay.

Lý Nhã Kỳ cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò với Hồ Quang Hiếu trước đó

Vào năm 2022, Hồ Quang Hiếu và Lý Nhã Kỳ vướng nghi vấn tình cảm. Trong một chương trình, Hồ Quang Hiếu từng thẳng thắn đáp: "Tôi xin đính chính về thông tin hẹn hò với Lý Nhã Kỳ. Tôi và chị Lý Nhã Kỳ chỉ là bạn. Tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi chỉ là bạn thôi, mọi tin đồn đều không chính xác. Bản thân chị Lý Nhã Kỳ cũng tự nhận là đang ế đó thôi".

Nam ca sĩ cũng từng đính chính chuyện yêu đương với Lý Nhã Kỳ trong một chương trình

Lý Nhã Kỳ vốn là người kín tiếng về chuyện tình cảm. Năm 2019, cô xác nhận đã chia tay bạn trai yêu 9 năm. "Rất nhiều người hỏi tôi khi nào lấy chồng. Nhưng tôi chưa bao giờ giải đáp vì mọi thứ rất rối rắm. Tôi chưa thực sự sẵn sàng trong một mối quan hệ. Tôi cũng chưa tìm hiểu ai hết. Tôi khó có bạn trai vì khuyết điểm của mình là quá bận rộn", cô từng cho hay.

Sau nhiều năm vào showbiz, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản kếch xù bao gồm biệt thự, siêu xe, kim cương, đồ hiệu... Cô từng cho hay: "Tôi có tài sản 400 tỷ và 5 két sắt trữ kim cương suốt 2 thập kỷ rồi. Trong suốt 2 thập kỷ tôi giàu hơn nữa, cập nhật con số mới đi, mấy con số cũ này tào lao".