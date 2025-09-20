Huy Trần tỉ mỉ diệt khuẩn bằng 3 cách, mẹ bỉm khen Ngô Thanh Vân và con gái đúng số hưởng

Mới đây, doanh nhân Huy Trần - ông xã Ngô Thanh Vân đã đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình anh tỉ mỉ diệt khuẩn để tạo môi trường sống tốt nhất cho con gái. Ông bố 1 con thường diệt khuẩn theo 3 cách khác nhau. Huy Trần cho biết có 3 yếu tố giúp diệt khuẩn là đèn UV, nhiệt độ và hóa chất.

"Đầu tiên là dung dịch, Huy là đầu bếp nên rất chú ý đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Huy sẽ chỉ cho mọi người một cách tuy nó hơi kỹ chút xíu nhưng mà đảm bảo phải sạch sẽ nhé. Ví dụ đầu tiên là tay nắm cửa, một nơi bị bỏ qua nhưng chắc chắn là được xài rất nhiều.

Mình phải chuẩn bị trước nước xà phòng ấm với cả một cái khăn, nước và dung dịch sát khuẩn. Bước 1: Lau tay nắm cửa với nước xà phòng để loại bỏ chất dơ trong khe và mấy vết xước này nè. Bước 2: Lau nước xà phòng bằng khăn. Bước 3: Xịt dung dịch sát khuẩn và để ngâm trong 5 phút. Cuối cùng, lau sạch bằng nước trắng một lần nữa", Huy Trần tỉ mỉ sát khuẩn tay nắm cửa.

Huy Trần tỉ mỉ vệ sinh tay nắm cửa để tránh nguy cơ lây bệnh.

Tiếp đó, chồng Ngô Thanh Vân mách các bố mẹ bỉm sữa sát khuẩn chiếc khăn lau bằng nước sôi, lò vi sóng. Với bình sữa của con gái, Huy Trần sát khuẩn bằng cách dùng đèn UV.

Xem đoạn clip của Huy Trần, nhiều mẹ bỉm khen ngợi vì anh sát khuẩn các đồ dùng trong phòng đặc biệt là đồ dùng cho em bé rất cẩn thận, Ngô Thanh Vân và em bé quả là "số hưởng". Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc vợ chồng nam doanh nhân quá kỹ tính trong việc chăm sóc con cái có thể khiến bé khó thích nghi với môi trường sống bên ngoài.

Huy Trần diệt khuẩn bằng nhiệt độ và dùng đèn UV.

Vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân đón con gái đầu lòng vào đầu tháng 8/2025. Đến nay, bé Gạo được hơn 1 tháng tuổi. Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng cô đã quen dần hơn với lịch sinh hoạt của em bé: “Đến hôm nay mọi việc cũng gần như được 50%. Hên thì em theo lịch, không là ba mẹ vẫn theo em tiếp. Học cái tính của em là trên hết. Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và thích cái gì. Quy trình ba làm rụp rụp, ai ra vô cũng phải theo. Tại ba thích đồ để đâu cho tiện, vớ tay là có sẵn” , cô chia sẻ.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân lập bản quy trình chăm sóc con.

Người đẹp hài hước chia sẻ, căn phòng ngủ của vợ chồng cô hiện chẳng khác nào một “văn phòng làm việc” với hàng loạt quy trình và ghi chú dày đặc. Điều khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc nhất chính là được chứng kiến con lớn lên từng ngày.

Con gái Ngô Thanh Vân mới tròn đầy tháng.

Cô nhấn mạnh, việc chuẩn bị kiến thức nuôi con từ trước là vô cùng cần thiết, đồng thời gửi lời nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh: nên chủ động đọc và tìm hiểu sớm để tránh lúng túng, hoang mang hay căng thẳng khi chăm con. Người đẹp dí dỏm thừa nhận, dù đã chuẩn bị kỹ nhưng đôi khi vẫn quên, vẫn vụng về, chỉ cần em bé khóc là cả nhà “tán loạn”.



