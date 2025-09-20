Vợ chồng Hồ Quang Hiếu nhận chúc phúc từ Quốc Trường, Nhật Kim Anh

Đám cưới diễn ra tại một resort ở phường Bình Dương. Nam diễn viên Quốc Trường, Nhật Kim Anh, Lý Nhã Kỳ, Hồ Bích Trâm… tham dự và chúc mừng cô dâu, chú rể.

"Giờ chúng ta đã là vợ chồng với một đám cưới nhẹ nhàng ấm cúng cùng bạn bè và người thân. Chúc hai ta luôn hạnh phúc, an yên với gia đình nhỏ của mình em nha" - Hồ Quang Hiếu nhắn nhủ cùng vợ trẻ.

Quốc Trường, Lý Nhã Kỳ cùng vợ chồng Hồ Quang Hiếu

Nhật Kim Anh và Quốc Trường

MC Thanh Bạch, Quách Tuấn Du, Nhật Kim Anh và các khách mời khác

Vợ chồng Hồ Bích Trâm

Lý Nhã Kỳ là bạn thân lâu năm của Hồ Quang Hiếu, cô kể mình là bà mai vì nam ca sĩ gặp một nửa của mình tại buổi tiệc do cô tổ chức.

"Câu chuyện tôi kể về người bạn hướng nội Hồ Quang Hiếu như vậy đủ để trả lời cho thị phi và nghi ngờ trước kia của mọi người rằng chúng tôi yêu nhau chưa.

Nhiều khi nhìn đá tưởng kim cương mà nhìn vàng mã tưởng tiền thật rồi đi nói lung tung. Chúc ông bạn hướng nội mãi hạnh phúc bên gia đình của mình và bình yên trong cuộc sống như ông mong cầu. Có gì cần chia sẻ cứ hú nhé, bạn bè chỉ giúp nhau khi cần và hỗ trợ nhau tốt hơn thôi" - Lý Nhã Kỳ trải lòng về ngày vui của bạn thân.

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983 trong khi người mẫu Tuệ Như sinh năm 2000. Cả hai công khai yêu nhau vào năm 2023 sau 3 tháng hẹn hò. Họ hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn sớm và sau đó đính hôn rồi dọn về chung sống.

Đầu năm nay, Tuệ Như sinh bé trai đầu lòng. Cả gia đình tận hưởng hạnh phúc bên nhau trước khi tổ chức đám cưới, chung vui cùng người thân, bạn bè.

Đám cưới của Hồ Quang Hiếu và vợ trẻ

Không gian đám cưới tại resort ở phường Bình Dương

Cặp đôi rạng rỡ ngày trọng đại

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như