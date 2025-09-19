Sáng 19/9, lễ gia tiên của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và vợ trẻ Tuệ Như chính thức diễn ra trong không gian ấm cúng, ngập tràn sắc hoa tại nhà riêng. Những hình ảnh đầu tiên nhanh chóng được chia sẻ và gây bão mạng xã hội bởi visual lung linh của cô dâu, sự rạng rỡ của chú rể cùng khoảnh khắc nhóc tỳ cực đáng yêu.

Trong loạt ảnh, cô dâu Tuệ Như diện áo dài trắng đính sequin lấp lánh, điểm xuyết hoa tươi trên tóc, visual thanh thoát và nền nã. Bên cạnh đó, Hồ Quang Hiếu xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, diện áo dài truyền thống ton-sur-ton cùng vợ. Hồ Quang Hiếu chia sẻ: "Hôn lễ mặc dù chỉ diễn ra chốc lát, nhưng tình yêu là trọn đời. Già đi là dung nhan. Mãi mãi trường tồn là tình cảm chân thành".

Cả hai thể hiện rõ sự hạnh phúc trong ngày trọng đại, bé Hin - "trái ngọt" trong tình yêu của cả hai cũng xuất hiện. Trong vòng tay bố, em bé bụ bẫm, đáng yêu và lan tỏa năng lượng tích cực. Khoảnh khắc gia đình ba người diện áo dài trắng, nắm tay nhau trong lễ gia tiên khiến netizen phải thốt lên: "Visual gia đình cực phẩm là đây!".

Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi tươi rói trong lễ gia tiên diễn ra tại nhà riêng vào sáng nay

Nhan sắc "10 điểm không có nhưng" của cô dâu Tuệ Như

Hồ Quang Hiếu cũng bảnh bao, hào hứng trong ngày trọng đại

Nhóc tỳ thành tâm điểm vì vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu

Con trai của Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu mới 8 tháng đã rất cứng cáp, bé có mặt trong tất cả những cột mốc quan trọng từ chụp ảnh đến ngày cưới bố mẹ

Theo nguồn tin của chúng tôi, trong đám cưới diễn ra vào tối 19/9, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như sẽ giữ trọn vẹn tinh thần truyền thống khi không diện váy cưới mà chỉ chọn áo dài làm trang phục chính. Đây là quyết định đặc biệt, hiếm hoi trong Vbiz thể hiện mong muốn của cặp đôi về một hôn lễ giản dị, gần gũi và đậm nét văn hoá Việt Nam.Trước đó, trong các lễ ăn hỏi, lễ cưới ở quê cô dâu tại Cà Mau thì cặp đôi cũng ưu tiên diện áo dài.

Trong lễ cưới tại Cà Mau, cả hai cũng chỉ diện áo dài là trang phục cưới

Trước khi về chung một nhà, chuyện tình của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như từng khiến khán giả bất ngờ. Nam ca sĩ sinh năm 1986, hơn vợ tới 17 tuổi. Tuệ Như gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại và sự kín tiếng trong đời tư. Cặp đôi bén duyên một cách tự nhiên, từ bạn bè trở thành tri kỷ, rồi yêu lúc nào không hay.

Dù chênh lệch tuổi tác lớn, cả hai lại tìm thấy điểm chung trong cách sống và quan điểm tình yêu. Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ rằng Tuệ Như là người mang lại cho anh cảm giác bình yên, đồng thời giúp anh thay đổi suy nghĩ về hôn nhân. Không lâu sau, họ quyết định xây dựng tổ ấm, đón con đầu lòng. Việc có em bé càng khiến mối quan hệ thêm bền chặt, tạo động lực để cả hai tiến tới hôn nhân.

Sau khi sinh con đầu lòng, cặp đôi quyết định tổ chức một hôn lễ. Không ồn ào khoe khoang, đám cưới của họ diễn ra giản dị nhưng ấm áp, đủ đầy sự hiện diện của gia đình, người thân. Và quan trọng hơn, tình yêu của cặp đôi đã được minh chứng bằng một mái ấm viên mãn.