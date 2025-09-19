Khởi tố hình sự vụ Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị vu khống

Những ngày qua, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trở thành cái tên nóng khi liên tục được réo gọi tên trên mạng xã hội. Một tài khoản bất ngờ đăng tải bài viết với lời lẽ gay gắt nhắc tới nàng hậu. Người này còn yêu cầu cô phải nhanh chóng liên hệ lại nếu không sẽ phát tán những khoảnh khắc nhạy cảm.

Tối 18/9, Bùi Quỳnh Hoa chính thức lên tiếng. Cô khẳng định những nội dung lan truyền là bịa đặt, vu khống. Bùi Quỳnh Hoa cùng luật sư đã nộp đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, đồng thời cung cấp toàn bộ chứng cứ liên quan.

Ngày 18/9/2025, cơ quan Cảnh sát Điều Tra Công an TP Hà Nội đã gửi văn bản Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với người đã loan truyền nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với người đã loan truyền nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Bùi Quỳnh Hoa đính kèm thông báo kết quả từ cơ quan chức năng

Trước đó, một người có tài khoản MXH là H.L cho biết nắm trong tay clip nhạy cảm, dùng những lời lẽ gây sốc khi nói về cuộc sống đời tư của Hoa hậu "BQH". Ngay sau đó, Bùi Quỳnh Hoa liên tục bị gọi tên và dính vào làn sóng tấn công từ cộng đồng mạng.

Về những thông tin lan truyền, Bùi Quỳnh Hoa khẳng định, việc tung tin đồn, chia sẻ thông tin bịa đặt là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người khác. Đồng thời, nàng hậu gửi lời xin lỗi đến đối tác và người hâm mộ vì những ồn ào không đáng có, khẳng định sẽ đi đến cùng vụ việc để bảo vệ danh dự bản thân cũng như gia đình. Từ sự việc này, khán giả hãy tỉnh táo, không tiếp tay cho những thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hoang mang dư luận.

Bùi Quỳnh Hoa từng đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Năm 2023, Bùi Quỳnh Hoa chiến thắng Siêu mẫu quốc tế được tổ chức ở Thái Lan. Cùng năm, cô đăng quang Miss Universe Vietnam 2023 và đại diện Việt Nam thi Miss Universe mùa thứ 72 nhưng nhận về kết quả out top 20.

Sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, cái tên Bùi Quỳnh Hoa từng phủ sóng khắp mạng xã hội không phải vì nhan sắc mà bởi loạt lùm xùm bủa vây. Kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ, Bùi Quỳnh Hoa lựa chọn sống kín tiếng hơn, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí.