Nếu có ai hỏi đâu là "từ khóa" được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong Vietnam’s Next Top Model 2025, câu trả lời chắc chắn sẽ không phải catwalk, không phải thời trang hay bất kỳ khái niệm nào gắn liền với chuyên môn làng mẫu. Thay vào đó, cụm từ chiếm sóng, vang lên từ host, giám khảo cho đến thí sinh trong từng khung hình lại là… "C.T" - tên thương hiệu tài trợ của chương trình. Khán giả theo dõi không khỏi bối rối khi catwalk chưa kịp ấn tượng, thử thách chưa kịp căng thẳng thì thương hiệu đã xuất hiện lặp đi lặp lại, nhiều đến mức… phát ngán.

Thay vì tạo nên sức hút bởi chuyên môn thời trang, VNNTM mùa 2025 lại phủ kín sóng bằng những màn quảng cáo gượng gạo, lồng ghép tên nhãn hàng vô nghĩa cho đến cảnh thí sinh phải ôm sản phẩm nhãn hàng trong lúc sinh hoạt chung. Từng chi tiết, từng tình huống vốn dĩ phải mang lại drama hoặc highlight chuyên môn, nay bị biến thành một bảng hiệu quảng cáo di động. Đó không còn là "gia vị" để chương trình thêm hấp dẫn, mà khiến người xem cảm giác đang bị ép buộc ngồi xem một TVC. Và mặc dù slogan của nhãn hàng cũng như của chương trình nhấn mạnh vào chữ "Thanh lịch", nhưng dường như những gì nhà sản xuất đang làm là quảng cáo một cách "thô bạo" và "ép" người xem phải thẩm thấu, nhồi nhét vào đầu càng nhiều càng tốt.

Một chương trình từng được coi là tiên phong, từng có thời kỳ tạo dấu ấn mạnh mẽ trong làng giải trí Việt, nay lại trở thành ví dụ điển hình cho sự thụt lùi, chọn cách lồng ghép quảng cáo thô thiển, lộ liễu đến mức không thể chấp nhận được. Câu hỏi đặt ra: 2025 rồi, khi khán giả ngày càng khó tính, các show thực tế khắp nơi đều làm mới mình, tại sao VNTM vẫn dậm chân tại chỗ với công thức cũ kỹ, mòn mỏi và đã nhiều lần bị phản ứng gay gắt từ khán giả?

Vietnam’s Next Top Model 2025 viral vì những vấn đề không ai mong muốn, từ bị chê cũ kỹ đến quảng cáo sượng trân

Trò lố ở Vietnam’s Next Top Model 2025

Nếu theo dõi chương trình trong thời gian qua, khán giả chắc hẳn còn nhớ những phân đoạn giám khảo Thanh Hằng xuất hiện vô cùng quyền lực nhưng phải liên tục lồng ghép tên thương hiệu C.T vô cùng gượng gạo. Host Thanh Hằng, bà Trang Lê phải đứng trước thí sinh hô to: "Sải bước thanh lịch với C.T" lặp đi lặp lại. Thay vì tập trung đánh giá kỹ thuật catwalk, biểu cảm trước ống kính hay kỹ năng pose dáng, họ lại bị yêu cầu nhắc đi nhắc lại từ C.T. Thậm chí, một câu cổ vũ tinh thần các thí sinh đến từ Thanh Hằng là "Hãy C.T lên nào!" cũng gây khó chịu vì không hiểu rõ mục đích, ý nghĩa là gì. Khán giả không ai hiểu tinh thần ấy đại diện cho điều gì trong thời trang, càng không thấy nó liên quan gì đến hành trình tìm kiếm người mẫu, nhưng vẫn bị nhồi nhét một cách gượng gạo, sáo rỗng.

Ngay tại thử thách catwalk các địa hình khó, khán giả liên tục phải nhăn mặt khi bà Trang Lê - Tổng Đạo diễn, Giám đốc sản xuất chương trình liên tục nhắc nhở thí sinh làm gì cũng phải... thanh lịch, ngã cũng phải thanh lịch, sải bước trên dốc đứng cũng phải thanh lịch không được bám vào lan can. Quá nhiều yêu cầu khó hiểu, "phi thời trang" khiến người xem đi từ bất ngờ này đến... bực bội khác.

Host Thanh Hằng, bà Trang Lê liên tục nhắc lại tên thương hiệu trong những bối cảnh khó hiểu

1 khung hình phỏng vấn thí sinh xuất hiện tới 3 chiếc logo nhà tài trợ, vừa lộn xộn, vừa kém thẩm mỹ, vừa gây ức chế cho người xem. Khán giả đang không hiểu mục đích của việc đưa nhãn hàng vào tất cả những chỗ có thể để làm gì? Để mọi người ghi nhớ nhanh hay để tạo nên phản ứng tiêu cực?

Đến lượt thí sinh, những người đáng lẽ cần spotlight để thể hiện cá tính, lại bị biến thành công cụ "spam thương hiệu" bất đắc dĩ. Họ bị bắt buộc phải chèn cụm từ C.T vào lời thoại như: Chúng tôi rất C.T, Lần đầu hợp tác nhưng trộm vía rất C.T, C.T lên... lặp đi lặp lại đến mức ngán ngẩm. Có những tập, khán giả đếm sơ sơ đã nghe cụm từ này xuất hiện hơn vài chục lần, nhiều đến mức phản tác dụng, khiến người xem không còn tập trung vào phần thể hiện của thí sinh mà chỉ nhớ tới… sự phiền toái.

Đỉnh điểm của việc quảng cáo lố và thô phải kể đến phân đoạn thí sinh Giang Phùng khi chiến thắng và làm thủ lĩnh nhà chung, cô yêu cầu các người mẫu khác trước khi phát biểu phải nói từ C.T. Cảnh tượng này không khác gì một trò hề được dàn dựng sẵn, vừa kịch cỡm vừa phản cảm, C.T vang lên liên tục đến nhức đầu. Một sân chơi người mẫu, vốn dĩ để thí sinh cạnh tranh bằng tài năng và bản lĩnh, bỗng chốc biến thành nơi thực hiện một nghi thức quảng cáo gượng ép đến khó tin.

Các người mẫu hoang mang khi Giang Phùng đưa ra yêu cầu phải bắt đầu câu bằng "C.T" rồi mới nói chuyện với nhau

Nàng Mơ bị nhắc nhở chỉ vì nhắc chữ "C.T" ở cuối câu

Chưa dừng lại ở đó, ngay cả những cảnh sinh hoạt đời thường trong nhà chung, vốn là "đặc sản" của show thực tế, nơi khán giả mong chờ thấy sự tương tác tự nhiên và drama bất ngờ cũng bị biến thành sân khấu quảng cáo. Trong một cảnh sinh hoạt ở phòng khách, từng thí sinh bị buộc phải ôm một chai nước giặt C.T trên tay trong lúc ngồi trò chuyện. Một hình ảnh dàn dựng kỳ lạ đến mức không hiểu tại sao lại có thể làm như thế. Tổng hòa tất cả những chi tiết này, Vietnam’s Next Top Model 2025 đang dần đánh mất bản sắc. Từ một sân chơi tìm kiếm gương mặt thời trang, chương trình biến thí sinh, giám khảo, thậm chí cả host thành những "loa phát thanh" của nhãn hàng, làm giảm hẳn trải nghiệm của người xem và khiến khán giả phản ứng gay gắt.

Giữa không gian phòng khách, mỗi người mẫu ôm một chai nước giặt...

Sản phẩm của nhãn hàng cũng được bày biện khó chấp nhận, nước giặt đáng ra phải ở phòng quần áo, giặt thì nay lên thẳng phòng khách giữa nhà

Tổng hợp những lần nhãn hàng C.T được nhắc đến, xuất hiện ở Vietnam’s Next Top Model 2025 rất gượng gạo, lố lăng

Nhắc đi nhắc lại "Thanh lịch" nhưng chưa... thanh lịch!

Không ai phủ nhận, quảng cáo là "mạch máu" của các chương trình truyền hình thực tế. Nhãn hàng chi tiền, chương trình có kinh phí sản xuất, khán giả được xem show hoành tráng, thí sinh có thêm cơ hội tỏa sáng. Đây vốn dĩ là mối quan hệ cộng sinh, từng giúp nhiều chương trình thành công vang dội. Quảng cáo không phải vấn đề, cách lồng ghép quảng cáo mới là vấn đề. Nhìn sang những chương trình thực tế khác như 2 Ngày 1 Đêm, Gia Đình Haha, Em Xinh Say Hi hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, khán giả vẫn thấy sự xuất hiện của thương hiệu nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Quảng cáo vẫn có, nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thời lượng, không lấn át nội dung chính. Host, dàn cast hay thí sinh cũng không bị ép phải biến mọi lời thoại, mọi hành động thành công cụ nhắc tên nhãn hàng. Sản phẩm có mặt nhưng ở mức vừa đủ, hợp lý, không lấn át content chính và không làm mất đi dòng chảy cảm xúc của chương trình. Chính sự tiết chế này đã tạo ra khác biệt, thay vì cảm giác bị nhồi nhét, công chúng đón nhận quảng cáo một cách tự nhiên, thậm chí có thiện cảm với thương hiệu vì chúng được gắn vào ngữ cảnh hợp lý.

Cái cách mà Vietnam’s Next Top Model 2025 đang lồng ghép thương hiệu C.T lại quá bội thực, quá cũ kỹ với sự kỳ vọng của khán giả thời nay, những người vốn đã quá tỉnh táo và nhạy cảm với mọi chiêu trò quảng cáo. Cách làm lặp đi lặp lại tên nhãn hàng, nhét sản phẩm vào khung hình, bắt thí sinh đọc thuộc lòng như khẩu hiệu có thể đảm bảo thương hiệu được nhắc nhiều, được thấy nhiều. Về mặt con số, nhãn hàng có thể hài lòng: độ phủ sóng, độ nhận diện đều chạm ngưỡng. Nhưng chính sự thô ráp, kém tinh tế lại biến những cảnh quay đáng lẽ phải là highlight thành… trò cười. Khán giả không nhớ được thí sinh catwalk ra sao, nhưng lại nhớ cảnh thí sinh ôm chai nước giặt trong phòng khách. Không ai hiểu "Hãy C.T lên" nghĩa là gì, nhưng chắc chắn ai xem cũng sẽ chế giễu cụm từ này.

Ở góc độ thương hiệu, việc xuất hiện quá nhiều trong một ngữ cảnh gượng gạo rất dễ phản tác dụng. Thay vì tạo thiện cảm, hình ảnh lại bị gắn liền với cảm giác phiền toái, nhồi nhét, thậm chí lố bịch. Một thương hiệu tiêu dùng đáng ra phải xây dựng hình ảnh gần gũi, hữu ích, thì nay lại bị “meme hóa” thành biểu tượng của sự ô dề. Đây chính là phản ứng ngược nguy hiểm nhất.

Cách quảng cáo, dàn dựng của Vietnam’s Next Top Model quá xưa cũ và thô thiển

Ở góc độ chương trình, sự lạm dụng quảng cáo khiến giá trị cốt lõi bị lu mờ. Vietnam’s Next Top Model vốn dĩ tồn tại để tìm kiếm gương mặt mới của làng thời trang Việt, là nơi thí sinh được rèn luyện bản lĩnh và truyền cảm hứng về nghề mẫu. Nhưng khi spotlight không còn nằm ở catwalk, photoshoot hay drama cạnh tranh, mà bị nhường chỗ cho một chai nước giặt hay một slogan thương hiệu khiến khán giả vừa phát hiện "tín hiệu" quảng cáo đã muốn chuyển kênh ngay. Về lâu dài, chính thương hiệu Vietnam’s Next Top Model mới là bên bị thiệt hại nhiều nhất, khi mất dần lòng tin của khán giả trung thành.

2025 rồi, khán giả không còn là những người thụ động tiếp nhận nội dung. Họ tinh ý, khó tính, và chỉ ủng hộ những chương trình biết tôn trọng trải nghiệm xem. Quảng cáo tinh tế có thể khiến thương hiệu và chương trình cùng thắng. Nhưng quảng cáo thô thiển, cũ mòn chỉ khiến cả hai bên rơi vào tình cảnh lợi, thương hiệu bị gắn mác “lố”, còn show thì mất khán giả. Và một khi công chúng đã quay lưng, cả dàn catwalk hào nhoáng cũng không cứu nổi rating.

Vietnam’s Next Top Model 2025 cứ mãi mắc kẹt ở quá khứ...

Đã đến lúc Vietnam’s Next Top Model phải thật sự tự làm mới mình. Một chương trình từng được xem là biểu tượng tiên phong của truyền hình thực tế Việt Nam không thể mãi níu kéo công thức đã cũ đến mòn: vài thử thách catwalk na ná nhau, một buổi chụp hình ngoài trời, chút drama nhà chung cho có kịch tính và sau cùng là màn quảng cáo bị nhồi nhét đến mức khán giả “quay xe”. Suốt 8 năm qua, làng giải trí Việt Nam đã chứng kiến những bước chuyển mình ngoạn mục: từ thị hiếu công chúng đến công nghệ sản xuất nội dung đều thay đổi từng ngày. Các chương trình thực tế mới liên tục xuất hiện, sáng tạo trong cách kể chuyện, tinh tế trong việc lồng ghép thương hiệu và bắt nhịp rất nhanh với xu hướng toàn cầu. Trong khi đó, Vietnam’s Next Top Model dường như vẫn đứng yên, vận hành bằng một kịch bản nhàm chán, lặp đi lặp lại đến mức khó chấp nhận.

Một show từng được coi là cái nôi sản sinh ra những gương mặt người mẫu thế hệ mới, từng có sức hút mạnh mẽ với khán giả trẻ, nay lại trở thành “người chậm chân” trong chính sân chơi mà nó từng dẫn đầu. Điều đáng tiếc là sự tụt lại ấy không đến từ việc thiếu thí sinh tiềm năng hay thiếu một host đẳng cấp để dẫn dắt, mà xuất phát từ việc ê-kíp không chịu thay đổi tư duy sản xuất. Trong bối cảnh khán giả đã quá mệt mỏi với những chiêu trò quảng cáo thô thiển, trong khi thị hiếu đã chuyển hướng sang những nội dung tinh tế, sáng tạo và tôn trọng trải nghiệm người xem, việc VNTM vẫn bám lấy công thức cũ kỹ chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Một chương trình giải trí muốn tồn tại không chỉ cần ánh đèn sân khấu hay những màn catwalk lung linh, mà quan trọng hơn cả là sự đồng cảm và gắn kết với khán giả. Và nếu Vietnam’s Next Top Model không kịp thời thay đổi, cái tên từng một thời vang dội rất dễ trở thành quá khứ, chỉ còn được nhắc lại như một “di sản cũ” thay vì tiếp tục sống trong lòng công chúng.