Vụ việc thi thể cô gái Celeste Rivas, 15 tuổi bị sát hại, phân xác thành nhiều mảnh và được tìm thấy ở cốp xe ô tô của nam ca sĩ D4vd, đang là chủ đề nằm trên trang nhất của tất cả tờ báo ở Mỹ. Sau khi danh tính nạn nhân được xác nhận, kết hợp với lời khai của gia đình, cảnh sát đã liệt "hoàng tử indie" này vào diện nghi phạm giết người. Cảnh sát Los Angeles nghi ngờ Celeste Rivas đã bị giết hại bên trong nhà của D4vd.

Vào sáng 19/9 (giờ Việt Nam), tờ TMZ cho biết Đội điều tra khoa học của Sở cảnh sát Los Angeles đã vào cuộc, tiến hành khám xét nhà của D4vd trong 12 giờ. Họ còn sử dụng đến luminol để tìm kiếm vết máu. Theo nguồn tin nội bộ mà TMZ có được, các nhân viên pháp y dùng hóa chất để soi tìm mọi ngóc ngách trong nhà của D4vd, không chỉ sàn nhà mà còn thử phản ứng máu trong bồn rửa, ống cống. Hiện, chưa rõ nơi ở của D4vd có phải là hiện trường giết người đầu tiên hay không. Cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết quả thử phản ứng máu ở nhà D4vd.

Cảnh sát khám nhà D4vd và dùng đến cả luminol để tìm kiếm vết máu vì nghi vấn nơi ở của nam ca sĩ này là hiện trường vụ giết người

Ngoài dùng luminol tìm vết máu, cảnh sát đã lục soát nhà để tìm dấu vân tay và thu thập mẫu tóc. Sau khi hoàn thành buổi khám xét nhà D4vd, 1 nữ nhân viên điều tra được trông thấy rời đi với nhiều túi màu vàng, nghi chứa các vật chứng có liên quan đến cái chết của cô gái 15 tuổi.

Điều tra viên rời đi với nhiều túi vàng - nghi là vật chứng liên quan đến vụ án

Trong diễn biến mới nhất, D4vd đã thông báo hủy bỏ toàn bộ chuyến lưu diễn thế giới sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra, khám xét nhà anh với nghi vấn liên quan đến vụ cô bé 15 tuổi Celeste Rivas tử vong. Trước đó, "hoàng tử indie" đã đột ngột hủy show diễn mới nhất ở Seattle (Mỹ) vào thứ Tư tuần này và từ chối mọi cuộc gọi của truyền thông sau khi cảnh sát công bố danh tính nạn nhân. Anh được cho biết đã bay gấp về Los Angeles, nghi bị cảnh sát triệu tập thẩm tra.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về quá trình điều tra, mối quan hệ giữa nam ca sĩ 2K5 và nạn nhân. Tuy nhiên, trước thời điểm thiếu nữ xấu số mất tích rồi qua đời, D4vd được cho là đã gặp nạn nhân và bạn của cô để đưa tiền bịt miệng, nhằm che giấu việc anh qua lại với người vị thành niên. Netizen đang đặt giả thiết nam ca sĩ đã ra tay sát hại "bạn gái tuổi teen", giết người diệt khẩu vì cô gái không chịu giữ kín chuyện anh qua lại với trẻ vị thành niên. Sự việc này 1 khi bại lộ có thể khiến D4vd "thân bại danh liệt", đi tù và mất hết tất cả.

D4vd đã hủy hết show sau khi cảnh sát liệt anh vào diện nghi phạm sát hại cô gái 15 tuổi

Nam ca sĩ được cho là đã giết người diệt khẩu vì có quan hệ với trẻ vị thành niên

Vụ việc thương tâm với cô gái tên Celeste được người dân xung quanh phát hiện khi chiếc Tesla thuộc sở hữu của D4vd bốc mùi lạ. Chiếc xe Tesla này đã được báo cáo mất trước thời điểm tìm thấy thi thể nạn nhân 1 tuần và xuất hiện quanh khu vực đồi Hollywood, rồi được kéo về bãi đậu xe. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng quấn nilon, bỏ trong cốp trước và phân hủy nặng. Vì cảnh sát chỉ tìm thấy đầu, còn phần thân đã bị phân thành nhiều mảnh nên quá trình xác định danh tính nạn nhân mất khá nhiều thời gian.

Chiếc xe Tesla màu đen bị phát hiện chưa thi thể của Celeste Rivas thuộc sở hữu của D4vd

Sau khi thi thể nạn nhân được nhận dạng, mẹ cô gái đã nói với cảnh sát rằng nạn nhân có một người bạn trai tên là David - trùng với tên thật của nam ca sĩ D4vd (David Anthony Burke). Lần cuối cùng, cô được nhìn thấy là vào ngày 4/5/2024. Trước khi thi thể của Celeste Rivas được tìm thấy, gia đình đã liên tục tìm kiếm tung tích của Celeste Rivas 1 năm qua.

Đáng chú ý, D4vd có 1 hình xăm đôi "Shhh.." giống với nữ nạn nhân. Năm 2023, D4vd từng sáng tác một ca khúc về cô gái tên Celeste. MV Romantic Homicide của "hoàng tử gen Z showbiz" cũng được phát hành vào đúng sinh nhật cô gái này. Không chỉ vậy, truyền thông và cư dân mạng còn tìm được anh chụp cho thấy mối quan hệ thân mật giữa D4vd và nạn nhân.

Hình ảnh thân mật của nạn nhân với "Hoàng tử indie"

Nguồn: TMZ