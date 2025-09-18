Vụ việc thi thể cô gái Celeste Rivas, 15 tuổi bị sát hại, phân xác thành nhiều mảnh và được tìm thấy ở cốp xe ô tô của nam ca sĩ D4vd, đang là chủ đề nóng nhất truyền thông Mỹ hiện tại. Trong diễn biến mới nhất, tờ TMZ đã có được hình ảnh "hoàng tử gen Z showbiz" xuất hiện ở gần nhà Celeste Rivas trước khi cô mất tích bí ẩn vào tháng 4/2024. Nguồn tin nói với tờ TMZ rằng D4vd đã hẹn Celeste Rivas và bạn của cô ra để đưa tiền bịt miệng, nhằm che giấu việc anh qua lại với người vị thành niên.

Địa điểm gặp mặt là tại Lake Elsinore, California (Mỹ), cách ngôi nhà Celeste Rivas từng sống cùng gia đình trước khi cô mất tích chỉ 0,3 dặm, thời gian đi bộ mất khoảng 6 phút. Thông tin mới này của TMZ khiến dư luận không khỏi nghi vấn D4vd có dính líu đến cái chết thương tâm của Celeste Rivas. Netizen đang đặt giải thiết nam ca sĩ đã ra tay sát hại "bạn gái tuổi teen", giết người diệt khẩu vì cô gái không chịu giữ kín chuyện anh qua lại với trẻ vị thành niên. Sự việc này 1 khi bại lộ có thể khiến D4vd "thân bại danh liệt", đi tù và mất hết tất cả.

Tờ TMZ công khai hình ảnh được cho là D4vd gặp mặt, đưa tiền bịt miệng vụ qua lại với Celeste Rivas khi cô vẫn là trẻ vị thành niên

Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành xác minh và chưa có kết luận chính thức nào về vụ việc được đưa ra. Tuy nhiên, "Hoàng tử indie" đã đột ngột hủy show diễn mới nhất ở Seattle (Mỹ) và từ chối mọi cuộc gọi của truyền thông sau khi cảnh sát công bố danh tính nạn nhân. Anh được cho biết đã bay gấp về Los Angeles, nghi bị cảnh sát triệu tập thẩm tra.

Nữ ca sĩ Kali Uchis vừa thông báo gỡ tất cả những ca khúc cô hợp tác với D4vd trên mọi nền tảng nhạc số. Trước đó, 2 thương hiệu Crocs và Hollister đã thông báo chấm dứt hợp tác, xóa bỏ hình ảnh của nam ca sĩ trẻ khỏi chiến dịch quảng cáo chỉ sau vài ngày ký hợp đồng.

Kali Uchis thông báo gỡ tất cả những ca khúc cô hợp tác với D4vd. Trong khi các thương hiệu lớn đã dừng hợp tác, xóa bỏ hình ảnh quảng cáo của nam ca sĩ

Vụ việc thương tâm với cô gái tên Celeste được người dân xung quanh phát hiện khi chiếc Tesla thuộc sở hữu của D4vd bốc mùi lạ. Chiếc xe Tesla này đã được báo cáo mất trước thời điểm tìm thấy thi thể nạn nhân 1 tuần và xuất hiện quanh khu vực đồi Hollywood, rồi được kéo về bãi đậu xe. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng quấn nilon, bỏ trong cốp trước và phân hủy nặng. Vì cảnh sát chỉ tìm thấy đầu, còn phần thân đã bị phân thành nhiều mảnh nên quá trình xác định danh tính nạn nhân mất khá nhiều thời gian.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường chiếc ô tô chứa thi thể thiếu nữ 15 tuổi

Chiếc xe Tesla màu đen bị phát hiện có thi thể bên trong thuộc sở hữu của D4vd

Sau khi thi thể nạn nhân được nhận dạng, mẹ cô gái đã nói với cảnh sát rằng nạn nhân có một người bạn trai tên là David - trùng với tên thật của nam ca sĩ D4vd (David Anthony Burke). Lần cuối cùng, cô được nhìn thấy là vào ngày 4/5/2024. Trước khi thi thể của Celeste Rivas được tìm thấy, gia đình đã liên tục tìm kiếm tung tích của Celeste Rivas 1 năm qua.

Đáng chú ý, D4vd có 1 hình xăm đôi "Shhh.." giống với nữ nạn nhân. Năm 2023, D4vd từng sáng tác một ca khúc về cô gái tên Celeste. MV Romantic Homicide của "hoàng tử gen Z showbiz" cũng được phát hành vào đúng sinh nhật cô gái này. Không chỉ vậy, truyền thông và cư dân mạng còn tìm được anh chụp cho thấy mối quan hệ thân mật giữa D4vd và nạn nhân.

Hình ảnh thân mật của nạn nhân với "Hoàng tử indie"

Trên tay D4vd có hình xăm chữ "Shhh.." giống với nữ nạn nhân

Nguồn: TMZ



