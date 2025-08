Thêm tin sốc từ showbiz Hàn: Phát hiện thi thể 1 nữ ca sĩ tại nhà riêng

Chiều 6/8, Dispatch gây sốc khi độc quyền đưa tin nữ ca sĩ Lee Min (nhóm nhạc As One) đã qua đời ở tuổi 46. Tin buồn này được chính đại diện công ty quản lý của Lee Min là Brand New Music xác nhận với phía Dispatch.

Theo thông tin Brand New Music cung cấp, Lee Min đã được phát hiện tử vong ở nhà riêng vào tối 5/8. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ đình đám. Do đó, phía Brand New Music hy vọng công chúng không đưa ra những suy đoán tiêu cực, vô căn cứ xoay quanh sự ra đi đột ngột của Lee Min trước khi kết quả điều tra của cảnh sát được công bố.

Thi thể của Lee Min đã được phát hiện ở nhà riêng vào tối qua (5/8)

Trong cuộc trò chuyện với Dispatch, 1 người quen lâu năm của Lee Min không giấu được sự bàng hoàng. Người này cho biết vừa gặp Lee Min vào tuần trước, nhưng tối qua lại nhận được tin báo nữ ca sĩ đã qua đời. Trước khi mất, Lee Min có tâm trạng vui vẻ, tận tụy với công việc giảng viên thanh nhạc lẫn ca sĩ. Vào tháng 6 vừa qua, cô đã phát hành album mới mang tên Happy Birthday, tham gia chương trình Park Bo Gum's Cantabile của đài KBS, do Park Bo Gum là MC.

Trước khi qua đời, Lee Min vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật

Cái chết của Lee Min khiến showbiz Hàn tiếp tục bao trùm trong sự tang thương. Chỉ trong 2 ngày, ngành giải trí xứ kim chi mất đi 3 nghệ sĩ tài năng. Trước đó, vào hôm 4/8, Kbiz đã nhận 2 tin sốc liên tiếp về sự ra đi đột ngột của ngôi sao phim Penthouse - Song Young Kyu (55 tuổi) và nam ca sĩ Kang Rin (58 tuổi). Đến hiện tại, cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong chính thức của 2 cố nghệ sĩ nói trên.

Ngày 4/8, showbiz xứ kim chi đón nhận tin buồn về sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Song Young Kyu và nam ca sĩ Kang Rin (ảnh phải)

Lee Min tên thật là Lee Min Young. Cô ra mắt vào năm 1999, với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ As One. Lee Min nổi tiếng với các bản hit như I Want You and I Want You, Day by Day, You're Welcome, Should I Be Sorry?...

Nguồn: Dispatch