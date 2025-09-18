Ngày 17/9, Hoa hậu Thế giới 2024 Krystyna Pyszková đăng trên trang Instagram hình ảnh sinh con gái trong bệnh viện. "Chào mừng đến với thế giới, em bé Aurora của mẹ", cô chia sẻ.

Tổ chức Miss World cũng gửi lời chúc tới người đẹp: "Chủ tịch Julia Morley và tổ chức Hoa hậu Thế giới xin bảy tỏ niềm vui và chúc mừng Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 Krystyna Pyszková và người bạn đời đã chào đón con đầu lòng của họ, bé Aurora. Cô ấy đã sinh con khỏe mạnh cách đây vài ngày tại Praha, Cộng hòa Czech".

Krystyna Pyszková sinh con gái đầu lòng.

Trong bức ảnh tự chụp ở bệnh viện, Krystyna Pyszková ôm con trong lòng. Gương mặt và thần sắc của cô được nhận xét không có nhiều thay đổi.

Krystyna Pyszková công khai thông tin mang thai hôm 4/7 khi đăng bức ảnh khoe bụng bầu bên bạn trai. Khi đó, cô đang ở giai đoạn thứ 2 của thai kỳ. Người đẹp chia sẻ: "Một chương đã hoàn thành. Và chương mới đang mở ra".

Bạn trai của Krystyna Pyszková là tỷ phú người Thụy Sĩ - Byron Baciocchi. Anh là nhà sáng lập và CEO của Unica Capital, chủ sở hữu của các doanh nghiệp bất động sản tại Anh, Thụy Sĩ, Luxembourg...

Trước đó, Krystyna Pyszková giữ bí mật về đời tư, chưa hề công bố danh tính bạn trai. Năm 2024, cô chia tay bạn trai người Anh - Radek sau nhiều năm bên nhau.

Thông tin Krystyna Pyszková mang bầu khi vừa kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Thế giới được một tháng gây xôn xao trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Khán giả cho rằng cô đã mang thai khi vẫn đang đương nhiệm.

Trên các diễn đàn, khán giả đặt câu hỏi về việc ban tổ chức Hoa hậu Thế giới đã che giấu thông tin Krystyna Pyszková mang bầu để cô tiếp tục hoàn thành nhiệm kỳ.

Krystyna chia sẻ với giới truyền thông địa phương sau khi công bố tin mang bầu rằng việc cô mang thai là ngoài kế hoạch. Người đẹp khẳng định cô cam kết với công tác xã hội và nhân đạo, và việc mang thai không ảnh hưởng đến sứ mệnh là đại sứ Hoa hậu Thế giới của cô.

Krystyna Pyszková đăng quang Miss World 2024 vào tháng 3/2024 tại Ấn Độ. Người đẹp 25 tuổi cao 1,8 m, có nhan sắc ngọt ngào tựa búp bê. Krystyna đã tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Karl, Praha, đang theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo. Cô là người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà, có tài năng về hát, chơi nhiều nhạc cụ.

Krystyna Pyszková được chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties bình chọn Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2024. Cô cũng góp mặt trong danh sách top 30 của Forbes Cộng hòa Czech.