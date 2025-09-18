Clip HIEUTHUHAI bị vây kín, kéo áo sờ soạng gây bức xúc

Mới đây, dàn cast 2 Ngày 1 Đêm đã có buổi ghi hình mùa mới tại một địa điểm thu hút đông đảo khán giả. Không khí náo nhiệt nhanh chóng biến thành hỗn loạn khi clip ghi lại cảnh HIEUTHUHAI và các thành viên chật vật giữa biển người lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy bị vây kín, phải nhích từng bước giữa vòng vây khán giả với sự hỗ trợ tối đa từ ekip chương trình. Đáng chú ý, khoảnh khắc một số fan quá khích kéo áo, thậm chí có hành động sờ soạng cơ thể HIEUTHUHAI khiến cư dân mạng bức xúc. Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng hành động này đi quá giới hạn, không chỉ gây khó chịu cho nghệ sĩ mà còn phản cảm trong mắt công chúng.

HIEUTHUHAI chật vật di chuyển trong biển fan

Thực tế, việc nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu thương, chờ đợi mỗi khi xuất hiện là điều tích cực. Nhưng tình cảm ấy cần được thể hiện đúng cách. Hành động kéo áo, đụng chạm cơ thể không chỉ gây ảnh hưởng nghệ sĩ mà còn tạo nên hình ảnh không đẹp.

Văn hóa thần tượng không dừng lại ở việc bày tỏ sự cuồng nhiệt, mà quan trọng là giữ thái độ văn minh, biết giữ khoảng cách để nghệ sĩ được thoải mái làm việc và khán giả khác cũng có trải nghiệm an toàn.

Cư dân mạng bức xúc vì khoảnh khắc HIEUTHUHAI bị vây kín, kéo áo và sờ soạng cơ thể

Nhiều khán giả cho rằng việc thể hiện tình cảm với thần tượng là không sai, nhưng thái quá và gây ảnh hưởng cho nghệ sĩ là điều không nên

Ngay sau khi clip bị vây kín lan truyền, nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho HIEUTHUHAI. Nhiều thông tin cho rằng nam rapper bị thương trong quá trình quay hình tại đây. Tối qua, HIEUTHUHAI cũng đăng tải hình ảnh bàn tay bị thương trong group broadcast riêng, giải thích rằng đây là kết quả của màn "huynh đệ tương tàn" trong chặng Bắc Ninh của 2 Ngày 1 Đêm mùa 4.

Động thái này được nhiều fan cho rằng nhằm trấn an người hâm mộ, bởi cùng thời điểm xuất hiện tin đồn anh bị thương do sự quá khích của khán giả. Việc nam rapper chủ động lên tiếng đã phần nào xóa tan hiểu lầm, đồng thời khẳng định chấn thương chỉ là hệ quả từ trò chơi trong chương trình chứ không liên quan đến vụ chen lấn trước đó.

HIEUTHUHAI cho biết vết thương là do ghi hình 2 Ngày 1 Đêm

Sau 3 mùa lên sóng, 2 Ngày 1 Đêm đã khẳng định vị thế là một trong những chương trình thực tế được yêu thích bậc nhất hiện nay. Không chỉ giữ vững phong độ về mặt nội dung, show còn ngày càng bùng nổ trên mạng xã hội nhờ loạt khoảnh khắc hài hước, cảm động và đậm chất tình anh em giữa các thành viên.

Sau thời gian chờ đợi, NSX xác nhận 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 sẽ chuẩn bị lên sóng vào tháng 9. Người hâm mộ chương trình càng thêm rôm rả khi bộ sậu gồm 6 thành viên Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI vẫn được giữ nguyên ở mùa mới này.