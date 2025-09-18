Sau nhiều tháng mong chờ, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân vừa hạnh phúc thông báo đã chào đón nhóc tỳ đầu lòng ở tuổi 36. Ngọc Hân đã chào đón em bé vào cuối tháng 8/2025 nhưng đến nay mới thoải mái chia sẻ thông tin trên MXH. Không giấu kín bưng con như nhiều mẹ bỉm, Ngọc Hân cũng công khai dung mạo đáng yêu của con trai đầu lòng. Bé được bố mẹ đặt tên thân mật là Pi, tuy nhiên vì cơ duyên được sinh ra vào ngày đặc biệt nên nhóc tỳ nay còn được gọi là "Em bé Ngoại giao".

Ngọc Hân cho biết từ khi biết mình mang thai, gia đình đã háo hức chờ đón em bé sẽ ra đời vào dịp Quốc khánh 2/9 hoặc ngày khai giảng 5/9. Thế nhưng, điều bất ngờ lại xảy ra là vào ngày 28/8, Ngọc Hân bị vỡ ối nên bác sĩ chỉ định đẻ mổ. Vì thế, em bé cất tiếng khóc chào đời vào ngày 28/8/2025 - đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam.

Điều đặc biệt là Ngọc Hân và chồng từng gặp nhau trong một chuyến giao lưu văn hoá, công tác tại Hy Lạp. Không chỉ vậy, chồng của Ngọc Hân cũng đang làm việc trong ngành ngoại giao, anh công tác tại Vụ Trung Đông - Châu Phi của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ngọc Hân gọi khoảnh khắc này là sự sắp đặt của định mệnh, là dấu nối kỳ lạ và diệu kỳ của gia đình mình.

Hoa hậu Ngọc Hân sinh con trai đầu lòng vào ngày đặc biệt với gia đình, đặc biệt là chồng

Ngọc Hân hạnh phúc cho rằng đây chính là định mệnh, sự kết nối kỳ diệu

Chồng của Ngọc Hân luôn kề cận trong ngày gia đình chào đón thành viên nhí

Phú Đạt vô cùng hạnh phúc khi chào đón con trai đến với thế giới

Trong loạt hình ảnh được đăng tải, Ngọc Hân rạng rỡ nhưng không giấu nổi sự xúc động khi ôm con vào lòng. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến giọt nước mắt hạnh phúc, nàng hậu khiến người hâm mộ đồng cảm với niềm vui lớn lao khi chính thức bước vào hành trình làm mẹ.

Ngọc Hân thổ lộ: "Con đã tự có quyết định cho riêng mình, con chọn ra đời vào một ngày thật đặc biệt – 28/8/2025, kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam, công việc mà bố con đang cống hiến. Có lẽ đây là định mệnh, là sự kết nối kỳ diệu của gia đình mình. Hành trình lên chức vừa mới bắt đầu, nhưng cả nhà đã rất si mê Pi rồi đó. Chào mừng 'Em bé Ngoại giao' đến với thế giới đầy thú vị này".

Em bé của Ngọc Hân được khen đáng yêu, cứng cáp

Vợ chồng Ngọc Hân đã bắt đầu hành trình làm bố mẹ bỉm được 3 tuần

Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 khi mới 21 tuổi. Không chỉ được nhớ đến bởi vẻ đẹp dịu dàng, nền nã, nàng hậu còn ghi dấu ấn bởi lối sống kín tiếng, nói không với thị phi. Suốt hơn một thập kỷ sau đăng quang, Ngọc Hân vẫn giữ được hình ảnh thanh lịch, lành tính, tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân và hoạt động cộng đồng.

Ngoài danh hiệu hoa hậu, Ngọc Hân còn được biết đến là một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang, với thương hiệu áo dài riêng mang tên mình. Cô nhiều lần mang áo dài Việt Nam tham dự các sự kiện văn hóa - ngoại giao, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, được khán giả yêu mến bởi tính cách gần gũi và chân thành.

Ngọc Hân có cuộc hôn nhân bình yên bên chồng là một cán bộ ngoại giao. Cả hai bén duyên trong một chuyến công tác, sau nhiều năm gắn bó mới chính thức về chung một nhà. Nàng hậu từng nhiều lần bày tỏ sự tự hào và biết ơn khi có một người bạn đời tâm lý, chia sẻ cùng cô những bước ngoặt quan trọng.

Trong suốt thai kì, Ngọc Hân vẫn chăm chỉ làm việc và được gây ấn tượng bởi vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ







