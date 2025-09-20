"Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung công khai hẹn hò bạn trai ở Việt Nam?

Vào ngày 20/9, trên mạng xã hội Hàn Quốc và Việt Nam lan truyền bức ảnh được cho là "bằng chứng hẹn hò" của Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon. Bức ảnh này được cho là chụp ở sân bay Cam Ranh, làm dấy lên tin đồn cặp sao trẻ hẹn hò và cùng đi du lịch Nha Trang.

Từ đây, nhiều "lovestagram" khác của cặp đôi cũng bị netizen soi ra. Kim Do Hoon sinh năm 1998, còn Kim Yoo Jung sinh năm 1999. Cặp đôi diễn viên này hợp tác trong phim Dear X, dự kiến lên sóng vào ngày 6/11 sắp tới. Trong phim, "em gái quốc dân" đảm nhận vai nữ chính Baek Ah Jin, còn Kim Do Hoon vào vai nam phụ Kim Jae Oh.

Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon được bắt gặp ở sân bay Cam Ranh

"Team qua đường" bắt gặp Kim Do Hoon trong chuyến bay đến Việt Nam

Netizen đã soi ra thêm 1 số "lovestagram" của cặp đôi

Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn

Loạt "bằng chứng hẹn hò" này lập tức đã khiến netizen khắp nơi xôn xao bàn tán. Nhiều người chúc mừng Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon là 1 cặp đôi "phim giả tình thật", từ màn ảnh bước ra. Họ có độ tuổi và ngoại hình khá tương đồng. Dù Kim Do Hoon không thể có danh tiếng và sự nghiệp như Kim Yoo Jung, nhưng anh cũng đang từng bước khẳng định bản thân. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người cho rằng những "bằng chứng" này là chưa đủ để kết luận 2 diễn viên trẻ đang hẹn hò với nhau.

Rất nhanh, công ty quản lý của 2 diễn viên đã lên tiếng. Hóa ra, Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon đi du lịch cùng đoàn làm phim Dear X chứ không phải đi hẹn hò riêng. "Tin đồn hẹn hò là không đúng sự thật. Đây là chuyến đi du lịch cùng đoàn làm phim sau khi quay xong Dear X" - phía công ty quản lý lên tiếng. Như vậy, cư dân mạng đã được 1 phen "việt vị".

Hóa ra, họ đi cùng đoàn làm phim Dear X

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, đóng phim từ khi mới 5 tuổi. Nữ diễn viên được ưu ái gọi là "em gái quốc dân", có lượng người hâm mộ đông đảo trải dài mọi lứa tuổi. Nữ diễn viên chăm chỉ đóng phim, đời tư sạch bóng scandal. Trong 20 năm sự nghiệp, Kim Yoo Jung ghi dấu ấn qua loạt phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Hwang Jin Yi, Dong Yi... và mới đây nhất là My Demon, Chicken Nugget.

Kim Do Hoon sinh năm 1998, học khoa phim ảnh - sân khấu của Đại học Chung Ang. Nam diễn viên này vẫn là cái tên khá mới của màn ảnh Hàn Quốc. Trước vai diễn lớn trong Moving, anh chàng đã tham gia một số dự án như Tiệm Làm Tóc Fly High Butterfly, Quán Cà Phê Luật nhưng với vai trò khá nhỏ. Sau thành công của Moving, Kim Do Hoon nhận được sự yêu thích từ công chúng và sự công nhận từ giới chuyên môn.

Kim Yoo Jung và "bạn trai tin đồn" cách nhau 1 tuổi

