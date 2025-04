3 em gái quốc dân ngày ấy bây giờ: Kim Yoo Jung - Kim So Hyun lột xác ngoạn mục, Kim Sae Ron qua đời vẫn khổ vì ồn ào chấn động

3 nữ diễn viên Kim Sae Ron, Kim Yoo Jung, và Kim So Hyun từng được mệnh danh là những "em gái quốc dân" của màn ảnh Hàn Quốc nhờ tài năng và vẻ ngoài trong sáng. Tuy nhiên, sau nhiều năm, con đường sự nghiệp và cuộc sống của họ đã rẽ theo những hướng đi quá khác biệt.

Kim Sae Ron: Từ ngôi sao triển vọng đến bi kịch, qua đời vẫn bị kéo vào thị phi chấn động châu Á

Kim Sae Ron bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi và nhanh chóng ghi dấu ấn qua các bộ phim như A Brand New Life và The Man from Nowhere. Về mặt nhan sắc, Kim Sae Ron có thể kém cạnh so với Kim Yoo Jung hay Kim So Hyun, nhưng xét về mặt diễn xuất, Kim Sae Ron được biết đến như một sao nhí tài năng nhất màn ảnh Hàn. Cô được ca ngợi là "thiên tài diễn xuất" và tham gia nhiều dự án điện ảnh lẫn truyền hình đáng chú ý.

Khi 13 tuổi, cô bé này không chỉ góp mặt trong hàng loạt phim điện ảnh và truyền hình đình đám mà còn "giắt lưng" kha khá giải thưởng về mặt diễn xuất. Ngay với bộ phim đầu tay, A Brand New Life (2009), Kim Sae Ron đã rinh về giải thưởng Diễn viên nhí xuất sắc nhất ở LHP Quốc tế Copenhagen. Tiếp đó, cô bé này liên tục gặt hái giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất ở Korean Film Awards, Buil Film Awards hay Max Movie Awards cho phim A Brand New Life và The Man from Nowhere.

Ngày bé, Kim Sae Ron thua kém nhan sắc nhưng lại có thành tích điện ảnh "ăn đứt" Kim So Hyun - Kim Yoo Jung

Tuy nhiên, tháng 5/2022, Kim Sae Ron vướng vào vụ lái xe khi say rượu, gây tai nạn và thiệt hại về tài sản công cộng. Sự việc này khiến cô bị chỉ trích nặng nề và mất nhiều hợp đồng quảng cáo cũng như vai diễn. Dù cố gắng quay trở lại màn ảnh, nhưng cô không thể khôi phục lại danh tiếng.

Đỉnh điểm bi kịch xảy ra vào tháng 2/2025, khi Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Seoul ở tuổi 24. Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu đột nhập hay sát hại, và kết luận Kim Sae Ron tự tử. Sự ra đi của cô đã gây chấn động làng giải trí và đặt ra nhiều câu hỏi về áp lực mà các nghệ sĩ trẻ phải đối mặt.

Kim Sae Ron qua đời đáng tiếc ở tuổi 25

Căng thẳng hơn nữa đến tháng 3/2025, gia đình Kim Sae Ron đã tố cáo Kim Soo Hyun hẹn hò khi cố diễn viên còn là trẻ vị thành niên và gửi giấy nợ 700 triệu won (12,3 tỷ đồng), "ép chết" Kim Sae Ron. Mặc gia đình Kim Sae Ron tung ra những bằng chứng, Kim Soo Hyun phủ nhận và đâm đơn kiện ngược. Hiện tại ồn ào này vẫn chưa thể chấm dứt. Người hâm mộ không khỏi xót xa cho số phận của nữ diễn viên quá cố, dù đã qua đời nhưng cô vẫn phải chịu điều tiếng vì ồn ào của người ở lại.

Drama Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chưa thể chấm dứt

Kim Yoo Jung: Lột xác thành mỹ nhân đắt giá lứa sao nhí gen Z, nhưng khó khăn chuyển mình trong sự nghiệp

Kim Yoo Jung, bắt đầu sự nghiệp từ năm 4 tuổi, nổi tiếng qua các vai diễn trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Dong Yi, và Huyền Thoại Iljimae. Cô được yêu mến nhờ hình tượng trong sáng, gương mặt xinh xắn đáng yêu và khả năng diễn xuất tự nhiên.

Kim Yoo Jung xinh xắn ngày còn nhỏ

Tuy nhiên, khi trưởng thành, Kim Yoo Jung gặp khó khăn trong việc chuyển đổi hình tượng. Các dự án như Backstreet Rookie (2020) và The 8th Night (2021) không đạt được thành công như mong đợi. Năm 2023, cô tham gia vở kịch Shakespeare in Love, đánh dấu bước chuyển mình sang sân khấu và nhận được phản hồi tích cực. Cuối năm 2023, cô đảm nhận vai chính trong series My Demon, tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất.

Ở tuổi 26, Kim Yoo Jung là mỹ nhân triển vọng của làng phim ảnh Hàn Quốc. Bên cạnh những thành công trong lĩnh vực phim ảnh, cô còn vô cùng đắt show quảng cáo nhờ ngoại hình xinh đẹp, thần thái tiên tử.

Kim Yoo Jung hiện là mỹ nhân đình đám nhất nhì lứa diễn viên nhí gen Z

Kim So Hyun: "Tiểu Son Ye Jin" tiếp tục khẳng định tài năng

Kim So Hyun bắt đầu diễn xuất từ năm 7 tuổi và nổi tiếng qua các bộ phim như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Who Are You: School 2015, và Love Alarm. Cô được đánh giá cao nhờ khả năng chọn kịch bản và diễn xuất linh hoạt.

Kim So Hyun xinh xắn ngày nhỏ

Năm 2023, Kim So Hyun trở lại màn ảnh nhỏ với series "My Lovely Liar", nhận được nhiều lời khen về diễn xuất và phản ứng hóa học với bạn diễn. Cô cũng tham gia dự án "Is It Fate?", dự kiến phát sóng trong thời gian tới. Sự nghiệp của Kim So Hyun được đánh giá là ổn định và tiếp tục phát triển tích cực. Kim So Hyun còn được mệnh danh là "tiểu Son Ye Jin" nhờ sở hữu nhan sắc hao hao đàn chị đình đám.

Càng lớn, nữ diễn viên càng xinh đẹp sắc sảo

3 "em gái quốc dân" ngày nào giờ đây mỗi người một ngã rẽ. Trong khi Kim Sae Ron gặp bi kịch đáng tiếc, Kim Yoo Jung và Kim So Hyun vẫn đang nỗ lực khẳng định mình trong làng giải trí Hàn Quốc. Câu chuyện của họ là minh chứng cho những thách thức và áp lực mà các nghệ sĩ trẻ phải đối mặt trong hành trình trưởng thành và phát triển sự nghiệp.