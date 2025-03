Một mỹ nam gặp tai nạn moto nghiêm trọng, netizen hoang mang: "Kim Yoo Jung bị ảnh hưởng ra sao?"

Vào ngày 24/3, Sports Chosun đưa tin nam diễn viên đang lên Kim Do Hoon đã bị gãy tay trái khi đang tập lái xe mô tô. Được biết sự việc xảy ra trên phim trường Dear X vào tuần trước. Nam diễn viên tập lái xe máy trên phim trường, mới chỉ đi được quãng ngắn thì xảy ra tai nạn. Kim Do Hoon đang nằm viện sau ca phẫu thuật, dự kiến sẽ mất đến 24 tuần (6 tháng) để phục hồi hoàn toàn.

Sau màn thể hiện ấn tượng trong phim Moving, Kim Do Hoon sẽ đóng cặp cùng Kim Yoo Jung ở Dear X. Trong phim xuất hiện nhiều phân cảnh hành động, nhưng chấn thương của Kim Do Hoon khiến anh không thể quay phim và làm ảnh hưởng đến cả đoàn làm phim. Hiện Dear X đang ở tình thế khá bấp bênh. Đoàn làm phim chưa xác nhận phương hướng xử lý đối với vai diễn của Kim Do Hoon hay liệu có thay thế nam diễn viên này hay không. Bên cạnh lo lắng cho sức khỏe của Kim Do Hoon, không ít netizen cũng bày tỏ lo ngại cho các kế hoạch của dàn diễn viên phim, đặc biệt là Kim Yoo Jung.

Kim Do Hoon gặp tai nạn gãy tay trên trường quay

Việc Kim Do Hoon phải nghỉ 6 tháng làm ảnh hưởng nặng nề đến kế hoạch sản xuất Dear X

Kim Do Hoon sinh năm 1998, học khoa phim ảnh - sân khấu của Đại học Chung Ang. Nam diễn viên này vẫn là cái tên khá mới của màn ảnh Hàn Quốc. Trước vai diễn lớn trong Moving, anh chàng đã tham gia một số dự án như Tiệm Làm Tóc Fly High Butterfly, Quán Cà Phê Luật nhưng với vai trò khá nhỏ.

Sau thành công của Moving, Kim Do Hoon nhận được sự yêu thích từ công chúng và sự công nhận từ giới chuyên môn. Sự nghiệp đang rộng mở thì nam diễn viên gặp tai nạn đáng tiếc, khiến anh phải tạm dừng hoạt động để hồi phục.

Kim Do Hoon nổi lên sau bộ phim Moving

Nguồn: Sports Chosun