Lý do Kim Soo Hyun từ chối ra mặt giữa bão scandal: Mỗi nơi tuyên bố 1 nẻo!

Vào chiều ngày 25/3, ban tổ chức Lễ hội hoa anh đài Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận Kim Soo Hyun sẽ không thể tham gia vì "lịch trình thay đổi". Tuy nhiên phía Gold Medalist sau đó đã thông báo: "Lịch trình sự kiện của Kim Soo Hyun tại Đài Loan đã bị hoãn lại vì lý do an toàn".

Lý do từ ban tổ chức đưa ra và Kim Soo Hyun có sự khác biệt, đã gây ra 1 cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng lý do an toàn không thực sự thỏa đáng, vì ban tổ chức đã huy động đến 50 cảnh sát bảo vệ. Có thể đây chỉ là cái cớ trốn tránh cho việc Kim Soo Hyun không phù hợp xuất hiện ở thời điểm này. Hiện tại nam diễn viên chưa giải quyết xong ồn ào với gia đình Kim Sae Ron, anh hiện tạm dừng mọi hoạt động và tìm sự bình yên bên gia đình. Nếu xuất hiện công khai, nam diễn viên có biểu cảm, hành động gì cũng sẽ bị soi xét chi tiết, dẫn đến những suy đoán không cần thiết. Chưa kể các fan cuồng, hoặc anti fan có thể gây nên cảnh tượng không mấy đẹp đẽ, lợi dùng tình hình để gây hại thêm lên danh tiếng của nam diễn viên.

Lý do Kim Soo Hyun hủy fan meeting gây tranh cãi

Trước đó, lễ hội này dự kiến là sự kiện công khai đầu tiên của Kim Soo Hyun sau ồn ào đời tư. Theo kế hoạch, Kim Soo Hyun sẽ có fan meeting khoảng 40 phút trong ngày cuối cùng của lễ hội (30/3). Để mời tài tử Queen Of Tears, ban tổ chức đã bỏ ra 14 triệu Đài tệ (gần 11 tỷ đồng). Họ cũng huy động đến 50 cảnh sát để đảm bảo an toàn cho sự kiện. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi gây rối, mất trật tự nào tại sự kiện, cảnh sát sẽ lập tức can thiệp và xử lý. Trong trường hợp Kim Soo Hyun không tham dự, anh sẽ phải trả khoản tiền phạt lên đến 30 triệu Đài tệ (23,2 tỷ đồng), gấp đôi con số đã ký kết.

Về phía gia đình Kim Sae Ron, họ thông báo sẽ mở họp báo lần 2 vào 13h30 chiều mai, 27/3 (giờ địa phương), tức 11h30 trưa mai theo giờ Việt Nam, tại Seocho-gu, Seoul (Hàn Quốc). Luật sư Bu Ji Seok sẽ tiếp tục đại diện cha mẹ Kim Sae Ron lên tiếng về những cáo buộc hướng đến Kim Soo Hyun. Theo tờ Hankyung, trong buổi họp báo này, luật sư Bu Ji Seok sẽ công khai các tài liệu được xem là bằng chứng chứng minh Kim Soo Hyun đã có mối quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô còn vị thành niên. Đồng thời, luật sư đại diện cũng sẽ công bố kế hoạch pháp lý để đối phó với việc gia đình Kim Sae Ron bị phát tán, cáo buộc những thông tin sai sự thật.

Phía Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron liên tục phản bác nhau

Nguồn: Koreaboo