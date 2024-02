Vừa gây bão ở Paris Fashion Week, Han So Hee vẫn bị Kim Yoo Jung “thổi bay” ở trận chiến nhan sắc

Han So Hee về nhì trên bảng xếp hạng 3 mỹ nhân Hàn trong độ tuổi 20 xinh đẹp nhất do khán giả Nhật bình chọn. Nữ diễn viên 9X tỏa sáng nhờ ngũ quan sắc nét, thường xuyên gây bão mạng xã hội với những màn khoe sắc vóc đỉnh cao tại các sự kiện lớn. Bên cạnh những lời khen từ cộng đồng mạng, mỹ nhân họ Han còn khiến nhiều đồng nghiệp trầm trồ trước nhan sắc cực phẩm. Khi xuất hiện trong talkshow The Game Caterer hồi đầu năm nay, Park Seo Joon đã tung hô Han So Hee hết lời: "Cô ấy rất hấp dẫn. So Hee có sức hút mà nhiều người trong thời đại ngày nay không có"