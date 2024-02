Trớ trêu nữ thần Han So Hee bị réo gọi trong bê bối gạ tình "tổng tài" Ahn Hyo Seop

Vụ bê bối tình ái của "tổng tài" Ahn Hyo Seop hiện đang khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Chuyện bắt đầu từ sáng ngày 30/1, 1 phần cuộc trò chuyện KakaoTalk được cho là của Ahn Hyo Seop và Han Seo Hee bất ngờ bị phát tán. Trong đoạn hội thoại có nhiều thông tin liên quan đến mối quan hệ tình ái giữa 2 nhân vật này. Sáng 31/1, loạt tin nhắn được cho là hé lộ chuyện tài tử Hẹn Hò Chốn Công Sở thật ra bị "ác mộng Kbiz" họ Han gạ tình, lôi kéo vào khách sạn 5 sao Josun Palace rộ lên khắp MXH. Tuy nhiên bất ngờ thay, Han Seo Hee đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định tin nhắn trên là giả.

Trong 2 ngày qua, khán giả đứng ngồi không yên, thậm chí còn sốc nặng, bất ngờ vì cái tên sạch bóng scandal như Ahn Hyo Seop lại dính líu tới ồn ào nhạy cảm như thế này. Thế nhưng có 1 chuyện trớ trêu hơn cả tình tiết chính và khiến cư dân mạng sốt ruột, có cảm xúc lẫn lộn lại chính là cái tên Han Seo Hee. Không ít khán giả nhầm cựu thực tập sinh Han Seo Hee là nữ thần của làng điện ảnh Hàn Han So Hee. Han Seo Hee thường được biết đến là nỗi ác mộng của các sao Kbiz, từng hẹn hò T.O.P (BIGBANG) và dính vào loạt scandal động trời của B.I (iKON), Yang Hyun Suk (cựu chủ tịch của YG Entertainment) hay tài tử quá cố Lee Sun Kyun... Chẳng ai ngờ vì tên quá tương đồng, minh tinh xinh đẹp Han So Hee lại bị réo gọi, hiểu nhầm dính líu tới bê bối gạ tình Ahn Hyo Seop.

Scandal giữa Ahn Hyo Seop...

... và tiểu thư bê bối Han Seo Hee...

... lại khiến minh tinh Han So Hee vạ lây. Nhiều khán giả nhầm 2 cái tên này với nhau, hiểu lầm rằng "tiểu tam" Thế Giới Hôn Nhân dính líu tới scandal trên

Han Seo Hee được công chúng biết đến lần đầu tiên từ khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng Hàn Quốc The Birth of A Great Star 3 năm 2012. Sau cuộc thi, cô nhanh chóng trở thành thực tập sinh tại công ty giải trí đình đám YG Entertainment. Thậm chí, có tin đồn Han Seo Hee đã có một suất debut trong nhóm nhạc nữ chuẩn bị được ra mắt của công ty. Dù gây tranh cãi vì đời tư hư hỏng, Han Seo Hee vẫn khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt không ít lần vì nhan sắc đỉnh cao, không hề thua kém bất kỳ mỹ nhân Kpop đình đám nào.

Han Seo Hee bắt đầu làm Kbiz chấn động khi scandal của T.O.P (BIGBANG) bị "bóc trần". Han từng có thời gian hẹn hò rapper này của BIGBANG. Khán giả đều tò mò về gia thế bí ẩn của Han khi cựu thực tập sinh liên tục diện cả cây đồ hiệu đến buổi thẩm vấn. Không công khai rõ ràng, nhưng khán giả đều đoán được rằng Han Seo Hee thuộc tầng lớp tài phiệt hay đại gia ở Hàn Quốc qua hình ảnh cập nhật trên trang cá nhân.

Han Seo Hee sở hữu ngoại hình lung linh không kém gì các nữ thần nhan sắc Hàn Quốc, thế nhưng đời tư lại nhiễu loạn đến mức cô bị gán cho biệt danh "nỗi ác mộng Kbiz"

Han Seo Hee từng khá nổi tiếng khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng

Nhân vật này được cho là có gia thế khủng. Khu nhà của Han Seo Hee là lựa chọn của khá nhiều ngôi sao hàng đầu Kpop với nhiều tiện nghi hiện đại và view hướng sông Hàn

Tháng 6/2019, Dispatch tung ra bằng chứng tố B.I mua cần sa và ma túy tổng hợp LSD từ tháng 8/2016 qua tin nhắn. Theo đó, người cung cấp chất cấm cho nam idol là Han Seo Hee - bạn gái cũ của T.O.P (BIGBANG). Ngay sau đó, B.I đã phải rời khỏi nhóm và bị chỉ trích gay gắt vì scandal này. Đặc biệt, Han Seo Hee còn từng thừa nhận bị cựu chủ tịch YG Yang Hyun Suk ép đổi lời khai về B.I (iKON) để lấp liếm bê bối ma túy. Sau scandal này và chuỗi ồn ào dồn dập của "gà" nhà YG, Yang phải từ chức.

Chưa hết thị phi, Han Seo Hee còn từng bóc phốt của loạt ngôi sao đình đám như 2 thành viên Wonho, Shownu (Monsta X)... Cô từng lĩnh án tù vì hành vi sử dụng ma túy. Đến tháng 10/2023, khi scandal của cố tài tử Lee Sun Kyun vỡ lở, cái tên này lại 1 lần nữa xuất hiện trong tình tiết vụ án. Được biết, Lee Sun Kyun đã đâm đơn kiện kẻ cầm đầu đường dây ma túy có hành vi đe dọa, tống tiền tài tử hàng trăm triệu won. Nam diễn viên và 7 người khác, bao gồm cả Hwang Hana và Han Seo Hee đối diện với cáo buộc sử dụng ma túy nhiều lần ở các cơ sở giải trí, khu dân cư tại Gangnam, Seoul trong đợt điều tra cục bộ của cảnh sát.

Han Seo Hee dính líu tới quá nhiều scandal, từng có mặt và thậm chí là đầu mối bóc phốt những ngôi sao, nhân vật quyền lực như Lee Sun Kyun, B.I, Yang Hyun Suk...

Han Seo Hee từng có mối tình ồn ào với T.O.P

Trong khi đó, Han So Hee là diễn viên đình đám sinh năm 1994. Cô từng gây tiếng vang với loạt tác phẩm như Nevertheless, My Name, Thế Giới Hôn Nhân... và tham gia đóng MV Seven của "em út vàng" Jungkook (BTS). Ngoài khả năng diễn xuất đáng gờm, nhan sắc hiếm có khó tìm, không khác gì tiên tử lạnh lùng và lại hao hao "tường thành" Song Hye Kyo cũng giúp nữ diễn viên này càng thêm nổi tiếng.

Han So Hee là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của làng điện ảnh xứ củ sâm

