Han So Hee đích thân xin lỗi sau màn gây bão sân bay Hàn hậu Paris Fashion Week, chuyện gì đây?

Trong những ngày vừa qua, Han So Hee gây bão mạng xã hội với màn "đại náo" show diễn Dior tại Paris Couture Fashion Week. Đến khi trở về Hàn Quốc, nữ diễn viên lại 1 lần nữa trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện ở sân bay với diện mạo xinh đẹp, cuốn hút cùng cử chỉ vô cùng thân thiện.

Thế nhưng trên trang cá nhân, Han So Hee bất ngờ nói lời xin lỗi khiến fan hốt hoảng. Nhưng hóa ra, nữ diễn viên xin lỗi vì không thể đáp lại hết tất cả tình cảm của fan tại sân bay: "Mình xin lỗi vì cả 2 tay đều bận xách đồ nên không thể ký tặng hay bắn tim cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến đón mình trong 1 ngày lạnh giá như này". Nữ diễn viên biết ơn tình cảm của fan và cảm thấy áy náy nên đã nói lời xin lỗi chân thành này.

Han So Hee bất ngờ nói lời xin lỗi...

... sau màn xuất hiện gây bão ở sân bay Incheon trong ngày 25/1

Thái độ khiêm tốn và chân thành của Han So Hee nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội. Dù ngày càng nổi tiếng hơn nhưng không vì thế nữ diễn viên My Name trở nên chảnh chọe, kiêu căng với mọi người xung quanh.

Ngay cả khi ở sân bay, mỹ nhân sinh năm 1994 vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ thái độ thân thiện với cả fan và phóng viên. Han So Hee không ngừng cúi đầu chào hỏi, cố gắng nhận quà của fan dù bị vệ sĩ ngăn cản. Thậm chí, cô còn nhắc phóng viên chú ý chướng ngại vật để tránh bị ngã trong tình cảnh hỗn loạn.

Sau màn "đại náo" show diễn Dior, Han So Hee đã trở về Hàn Quốc vào chiều ngày 25/1. Clip ghi lại màn xuất hiện này của người đẹp khiến khán giả không khỏi mê mẩn ngắm nhìn vì như cảnh phim

Không chỉ toả sáng với nhan sắc mê hồn bất chấp mọi góc độ, Han So Hee còn ghi điểm với thái độ thân thiện. Nữ diễn viên không ngừng cúi chào các fan và phóng viên ra đón. Visual cực phẩm, thần thái đại minh tinh của Han So Hee đã biến khoảnh khắc này trở nên đẹp tựa cảnh phim

Cô cố gắng nhận quà của fan bất chấp bị vệ sĩ ngăn lại

Trông Han So Hee như nhân vật nữ chính trong phim ở khoảnh khắc này. Lúc này, cô đang mải nhắc phóng viên chú ý chướng ngại vật để tránh bị ngã trong tình cảnh hỗn loạn

Trước đó, màn xuất hiện của Han So Hee trong show diễn Dior đã làm bùng nổ truyền thông. Nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối với body "hot hòn họt" cùng nhan sắc xinh đẹp hoàn hảo, thần thái "đại minh tinh" cuốn hút

Nguồn: Instagram