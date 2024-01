Đằng sau khoảnh khắc "chị đẹp chị chảnh" không bắt chuyện với ai của Han So Hee ở hàng ghế đầu show Dior

Màn xuất hiện của Han So Hee tại show diễn Dior ở Paris đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khắp châu Á. Tất tần tật về Han So Hee, từ khoảnh khắc ký tặng, trang phục cô mặc, loạt ảnh cam thường, loạt ảnh ngồi ghế đầu như "đại minh tinh"... đều được chia sẻ rần rần và nhận về nhiều lời khen. Khoảnh khắc nữ diễn viên ngồi 1 mình, chỉ xem điện thoại cũng bất ngờ viral trên mạng xã hội với nội dung "tôi biết mình đẹp nên không bắt chuyện với ai".

Trong bức ảnh này, Han So Hee toát lên khí chất của 1 mỹ nhân kiêu kỳ giữa hàng ghế đầu. Trong khi những người xung quanh trò chuyện với nhau thì Han So Hee chỉ ngồi 1 mình sử dụng điện thoại. Từ đây, nhiều ý kiến tranh luận bắt đầu nổ ra quanh khoảnh khắc này. Nhưng không phải vì chảnh choẹ nên nữ diễn viên tự cô lập mình giữa sự kiện, mà là do khách mời ở hàng ghế của nữ diễn viên chưa xuất hiện. Hoá ra đây vốn chỉ là "meme" hài hước trên mạng xã hội nhằm tôn lên khí chất sang trọng cùng nhan sắc được ao ước của Han So Hee ở show Dior.

Khoảnh khắc Han So Hee ngồi 1 mình ở hàng ghế nhanh chóng trở thành meme gây bão mạng xã hội. Nữ diễn viên đẹp sang chảnh, cuốn hút và toát lên thần thái kiêu kỳ trong bức ảnh này. Từ đây, khán giả mới trêu cô nàng, đặt chú thích cho hình ảnh này là "Chị đẹp nên chị có quyền chảnh"

Trên thực tế, Han So Hee luôn thể hiện thái độ thân thiện trong sự kiện

Trong show diễn, Han So Hee không ngần ngại vui vẻ trò chuyện và chụp ảnh với các khách mời như Natalie Portman

Với Han So Hee, việc được gặp minh tinh Hollywood đình đám là "giấc mở thành hiện thực"

Han So Hee gây bão khắp mạng xã hội khi tham dự show diễn Dior ở Paris Couture Week. Nữ diễn viên sinh năm 1994 diện đầm xuyên thấu gợi cảm cùng áo khoác độc đáo

Cận cảnh gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, không góc chết của mỹ nhân Nevertheless

Dù gây tranh cãi vì trang phục này, người đẹp vẫn được khán giả khen ngợi hết lời

Phải nói rằng, mọi cử chỉ hành động của Han So Hee tại sự kiện này đều dễ dàng trở thành chủ đề hot. Trước đó, Han So Hee đã kịp viral bằng khoảnh khắc ngắn ngủi dừng lại ký tặng fan

Nữ diễn viên không ngại ngậm nắp bút để rảnh tay ký tặng. Cử chỉ phóng khoáng, thoải mái của Han So Hee càng khiến cô thêm phần quyến rũ

Han So Hee tiếp tục gây bão bằng loạt ảnh ngồi hàng ghế đầu show diễn

Hình ảnh này gợi nhớ đến "đại minh tinh" lộng lẫy và kiêu kỳ

Nguồn: Facebook