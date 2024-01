Han So Hee bị phóng viên chê bai ăn mặc "gây xấu hổ" ở show Dior, netizen xứ Hàn kéo nhau vào phản pháo

Vào ngày 22/1 (theo giờ Việt Nam), Han So Hee đã gây bão mạng xã hội khi xuất hiện trong show diễn Dior ở Paris, Pháp. Giữa dàn sao quyền lực thế giới như Rihanna, Natalie Portman, Anya Taylor-Joy... mỹ nhân xứ Hàn vẫn cực kỳ nổi bật nhờ ngoại hình quyến rũ và xinh đẹp.

Nhưng rất nhanh chóng sau đó, cư dân mạng phát hiện Han So Hee bị 1 phóng viên của Sports Chosun chê bai thậm tệ. Người này đăng tải bài viết có tiêu đề: "Sao Han So Hee lại mặc trang phục gây xấu hổ như vậy? Từ váy xuyên thấu toàn thân cho đến nội y dáng vuông...". Trong bài, phóng viên so sánh Han So Hee với người mẫu trình diễn: "Điều thú vị là những người mẫu cũng diện phong cách tương tự Han So Hee, chỉ khác ở phụ kiện và túi xách. Tuy nhiên người mẫu đã tạo được hiệu ứng thu hút với những chi tiết táo bạo trên đôi giày, kiểu tóc ngắn nổi bật rõ rệt".

"Mặt khác, Han So Hee có nét duyên dáng rất đáng yêu và nữ tính. Tuy nhiên sự chú ý lại tập trung vào đồ lót dáng vuông cô mặc bên trong, gây ra sự bối rối" - phóng viên Sports Chosun nói thêm.

Phóng viên Sports Chosun so sánh diện mạo của Han So Hee...

... với những người mẫu trong show diễn để chê bai cô

Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đã "phản pháo" ý kiến này, đồng loạt bảo vệ Han So Hee. Trên thực tế, nội y Han So Hee chọn rất tinh tế, không hề nổi bật đến mức phản cảm như bài viết trên đề cập. Hầu hết khán giả đều cho rằng mỹ nhân sinh năm 1994 có diện mạo rất xinh đẹp, quyến rũ và nổi bật khi dự show Dior, hoàn toàn không đáng bị chê bai đến vậy. "Cô ấy trông thật lộng lẫy, có chuyện gì vậy?", "Han So Hee mặc gì cũng đẹp", "Tôi nghĩ khí chất của Han So Hee thật điên rồ", "Trang phục ấy hoàn toàn không gây xấu hổ tí nào", "Stylist cảm ơn Han So Hee vì đã mặc bộ đồ đó, điều này làm tôi vui cả ngày"... là những bình luận nổi bật trên mạng xã hội xứ Hàn.

Không chỉ gây sốt trong đêm diễn, Han So Hee còn làm náo loạn mạng xã hội với khoảnh khắc dừng lại ký tặng fan. Nữ diễn viên sinh năm 1994 không ngần ngại ngậm nắp bút để đỡ vướng bận tay. Cử chỉ phóng khoáng, tự nhiên của Han So Hee khiến fan "đổ" rần rần, còn vẻ đẹp quyến rũ của mỹ nhân Gyeongsang Creatures tỏa sáng ngay cả trong video cam thường không chỉnh sửa.

Khoảnh khắc Han So Hee ký tặng fan nhanh chóng gây bão mạng xã hội

Qua ống kính cam thường, cả nhan sắc lẫn vóc dáng của Han So Hee vẫn cực kỳ hoàn hảo. Nữ diễn viên khoe khéo nét đẹp nóng bỏng qua chiếc váy ôm sát tôn vòng 1

Han So Hee ngậm nắp bút để rảnh tay ký tặng cho fan. Cử chỉ phóng khoáng, tự nhiên của mỹ nhân sinh năm 1994 càng khiến cô thêm quyến rũ và thu hút

Nữ diễn viên không hề thua kém khi đọ sắc với Anya Taylor-Joy

Thậm chí cô còn có phần lấn lướt cả minh tinh Natalie Portman. Có thể thấy rằng, trang phục Han So Hee chọn không hề phản cảm hay kém tinh tế như bình luận của Sports Chosun dù trong điều kiện ánh sáng thế nào đi chăng nữa

Nguồn: Allkpop