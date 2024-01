Truyền thông Hoa ngữ đặt nghi vấn Han So Hee bị bạo hành do xuất hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể

Mới đây, trang Sohu (Trung Quốc) có đăng tải bài viết liên quan tới nghi vấn Han So Hee bị bạo hành. Nguyên nhân xuất phát từ những vết bầm tím trên cơ thể của Han So Hee.

Cụ thể, một thời gian trước cư dân mạng liên tục chú ý tới những vết thương bầm tím xuất hiện trên cơ thể của Han So Hee. Trước vấn đề này, phía công ty quản lý của Han So Hee chỉ phản hồi rằng, những vết thương đó xuất hiện trong quá trình quay phim mới.

Han So Hee gần đây vắng bóng trước truyền thông

Tuy nhiên, mới đây trang Sohu lại tiết lộ rằng, những vết bầm tím trên cơ thể Han So Hee xuất hiện không phải do quay phim mà là vì nữ diễn viên bị bạo hành. Theo đó, những vết bầm tím xuất hiện từ đầu gối, cổ, cánh tay, thậm chí là ở phần xương ngực. Thế nhưng, vết bầm tím ở phần xương ngực của Han So Hee đã được khéo léo che đi bằng những icon hoa.

Bên cạnh đó, bài viết trên trang Sohu cũng dẫn chứng thêm việc Han So Hee phải nhập viện cấp cứu để điều trị vì gương mặt bị thương. Điều này làm rộ lên nghi vấn Han So Hee bị bạo hành mạnh tới mức gương mặt bị thương nặng.

Không những vậy, trên trang cá nhân, Han So Hee cũng từng đăng tải nhiều bức tranh vẽ với hình thù kỳ quái, tạo nên cảm giác khó chịu cho người xem. Trong đó có những bức vẽ tạo cho người xem cảm giác về sự bạo lực và giới tính. Điển hình là bức tranh mô tả một người đàn ông kỳ lạ có nốt ruồi bên cạnh mũi với nền được tô bằng màu đỏ tươi.

Vết bầm tím xuất hiện trên bắp đùi và cổ chân của Han So Hee

Gáy của Han So Hee cũng lộ vết bầm tím

Han So Hee được cho là dấu vết bầm bằng cách đeo khăn ở cổ

Cánh tay của Han So Hee cũng xuất hiện vết bầm

Một số cư dân mạng còn phát hiện ra trong những bức tranh của Han So Hee có thể hiện hình ảnh người phụ nữ bị giam cầm và xâm hại. Những bức tranh này khiến người xem liên tưởng tới điều tồi tệ, dường như đang phản ánh tâm trang của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những suy luận được công chúng đưa ra dựa trên hình ảnh của Han So Hee. Hoàn toàn không có bằng chứng thuyết phục nào được hé lộ. Do vậy cũng không ít ý kiến cho rằng, một bộ phận công chúng đang làm nghiêm trọng hóa vấn đề.