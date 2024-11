Đại hội mỹ nhân đọ sắc nét căng: 1 mẹ bỉm hở bạo, Mai Ngô và 1 Hoa hậu "flex" dáng

Tối 2/11, Chung kết The Next Gentleman (Quý Ông Hoàn Mỹ) diễn ra tại TP.HCM và thu hút sự chú ý của công chúng. Top 12 quý ông gồm: Cao Phát, Vĩnh Đam, Công Phát, Võ Minh Thoại, An Duy, Chip Nguyễn, Hoàng Long, Minh Hưng, Xuân Thắng, Kang Chul, Hóa Trần và Việt Hoàng là những thí sinh xuất sắc nhất lọt vào chung kết. Với tổng điểm bình chọn cao nhất, thí sinh Hồ Thái Tài thuộc team Luân phiên và thí sinh Alex Kim thuộc team Supporter Hương Ly đã giành chiến thắng vòng bình chọn "Thí sinh được yêu thích nhất" và chính thức quay trở lại tranh tài.

Trước giờ G diễn ra cuộc thi, nhiều sao Việt đã đổ bộ tại thảm đỏ, khiến không khí "nóng" hơn bao giờ hết. Dàn Supporter Hoàng Thùy, Hương Ly, Lê Thu Trang, Mai Ngô, Mâu Thủy, Như Vân tạo nên cuộc đua nhan sắc "bất phân thắng bại". Mai Ngô, Hương Ly "flex" chọn chiếc váy ôm sát, khoe trọn vóc dáng gợi cảm. Đặc biệt, mẹ bỉm Mâu Thuỷ đã lấy lại body thon gọn, tự tin diện đồ có thiết kế lông vũ độc đáo, hở bạo để phô diễn trọn sắc vóc. Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Vũ Thuý Quỳnh, Bùi Quỳnh Hoa, Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng có khung ảnh "gấp 4 visual". Đây cũng chính là những nhân vật vừa được công bố là mentor của cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2025.

Clip: Hội mỹ nhân, quý ông khoe nhan sắc qua cam thường ở thảm đỏ Chung kết The Next Gentleman

Lê Thu Trang - Quán quân The New Mentor quyền lực trên thảm đỏ

Hương Ly khoe vóc dáng gợi cảm, đeo trang sức lấp lánh

Á hậu Mâu Thuỷ tự tin phô diễn sắc vóc sau khi sinh con trai đầu lòng

Mai Ngô ngày càng khẳng định vị trí sau khi đăng quang Á hậu của Miss Grand Vietnam

Hoàng Thuỳ là 1 trong 6 Supporter của chương trình, tuy nhiên thí sinh cuối cùng của đội cô đã bị loại ở tập 6

Như Vân mặc chiếc váy đỏ rực, thu hút sự chú ý tại sự kiện

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng

Lê Hoàng Phương lạ lẫm trong tạo hình mới khi đổ bộ sự kiện

Lê Hoàng Phương đọ sắc bất phân thắng bại với Quỳnh Châu

Vũ Thuý Quỳnh "lẻ bóng", không sánh đôi cùng Hà Kino ở thảm đỏ này

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

2 người đẹp của Miss Universe Vietnam khoe visual nét căng chung khung hình

4 mentor của cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2025

Á hậu Tường San

Ca sĩ Lâm Khánh Chi

Người đẹp Mlee

Minh Khắc và Minh Kha - Á quân The Next Gentleman 2022

Ca sĩ Hoàng Tôn

The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ là cuộc thi tìm kiếm người mẫu truyền hình thực tế của Việt Nam dành cho thí sinh nam. Mùa thứ hai sẽ có format hoàn toàn mới, trò chơi sinh tồn và không còn vai trò mentor như mùa trước, thay vào đó vai trò mới là supporter. The Next Gentleman 2024 quy tụ của dàn giám khảo nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế: Hoa hậu Hương Giang, Dược sĩ Tiến, Alex Fox, Hữu Long, DJ Matoom, Lukkade. Dàn Supporter chính thức của chương trình là: Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hương Ly, Lê Thu Trang, Mai Ngô, Như Vân.