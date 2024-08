"Vũ trụ trai đẹp" tại The Next Gentleman 2024: Visual cực phẩm, body 6 múi như tượng tạc

The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 - đang là chương trình nhận được sự quan tâm của công chúng. Không chỉ quy tụ dàn giám khảo và Supporter đình đám trên ghế nóng, The Next Gentleman còn sở hữu những thí sinh nam có visual và body đỉnh cao khiến fan nữ đứng ngồi không yên.

The Next Gentleman 2024 quy tụ nhiều nam thần cực phẩm

1. Kang Chul

Xuất hiện ở The Next Gentleman 2024, Kang Chul gây ấn tượng đặc biệt với khán giả vì ngoại hình quá điển trai. Thậm chí nhiều người còn lầm tưởng anh là hot boy đến từ Hàn Quốc. Kang Chul tên thật là Nguyễn Văn Phương, sinh năm 2000. Anh hiện là người mẫu, diễn viên trẻ tiềm năng. Dù chỉ mới tham gia hoạt động nghệ thuật, Kang Chul đã nhận được sự yêu thích nhờ sở hữu visual "sáng bừng", thân hình vạm vỡ và phong cách thời trang ấn tượng. Trước The Next Gentleman 2024, Kang Chul từng vào Top 3 Quý Ông Đại Chiến 2020, ngồi "ghế nóng" tại chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ.

Chia sẻ về lý do tham gia The Next Gentleman, Kang Chul cho biết: "Tôi tham gia chương trình với tinh thần trải nghiệm những điều mới, tìm tòi các khía cạnh mới của bản thân. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết mình để chinh phục những thử thách tại đường đua năm nay". Anh hiện là thí sinh của đội Supporter Mai Ngô.

Kang Chul sở hữu visual nổi bật như trai Hàn...

... và body cơ bắp, vạm vỡ

2. Hóa Trần



Hóa Trần cũng là 1 trong những thí sinh "cực phẩm" thuộc team Mai Ngô tại The Next Gentleman 2024. Anh sinh năm 2001, đang là gương mặt người mẫu trẻ được nhà thiết kế Việt "chọn mặt gửi vàng" tại nhiều sự kiện thời trang. Năm 2023, Hóa Trần vinh dự nhận được giải thưởng Người mẫu truyền cảm hứng của năm tại Vietnam Beauty Fashion Awards.

Vibe cool, ngầu của Hóa Trần gây ấn tượng mạnh với nhiều khán giả

Anh cũng thuộc top những nam thần sở hữu body cơ bắp cuồn cuộn, chuẩn như tượng tạc tại The Next Gentleman 2024

3. Khoai Vũ

Khoai Vũ sinh năm 1997. Anh là thí sinh có chiều cao nổi bật 1,85 m và gương mặt sáng của đội Hoàng Thùy. Trước khi đến với The Next Gentleman 2024, Khoai Vũ được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Anh từng làm nam chính trong MV Có Một Người Như Thế. Khoai Vũ cho biết mục tiêu của anh đến với The Next Gentleman 2024 là "nâng cao giá trị bản thân, trải nghiệm, học hỏi những kiến thức mới qua từng thử thách của chương trình".

4. Chip Nguyễn



Chip Nguyễn sinh năm 1995. Anh tham gia The Next Gentleman 2024 sau khi vừa từ Anh trở về Việt Nam. Anh tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh song chuyển hướng sang nghệ thuật. Chip Nguyễn từng diễn xuất trong bộ phim hình sự Miss Hanoi (2018) của đạo diễn người Séc Zdeněk Viktora, Love Island: The Mobile Drama, Huyết Rồng...

Trong The Next Gentleman 2024, Chip Nguyễn không phải là thí sinh có hình thể đẹp nhất, chiều cao nổi trội nhất. Tuy nhiên, anh lại là thí sinh ghi điểm tuyệt đối với phong thái đĩnh đạc, nam tính và có tài ăn nói khéo léo, cuốn hút. Chip Nguyễn cũng chính thí sinh khiến Mai Ngô và Hương Giang tranh cãi gay gắt trên ghế nóng.

Chàng diễn viên mang vẻ đẹp nam tính đậm chất Á Đông

5. Công Phát

Một trong những ứng viên nặng ký của The Next Gentleman 2024 là Tạ Công Phát. Anh sinh năm 1995, sở hữu chiều cao nổi bật 1,85 m. Đáng chú ý, Tạ Công Phát có kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Anh từng là Á quân 2 cuộc thi Vietnam Fitness Model 2019, là đại diện Việt Nam thi đấu tại Man of The World 2019 và Mister Fitness Supermodel World 2023.

Trong chương trình, Tạ Công Phát đã có một cuộc tái ngộ đầy xúc động với Supporter Hương Ly trên sân khấu. Cả hai từng đồng hành với nhau lúc mới chập chững vào nghề. Tình bạn đẹp và những chia sẻ về thời gian khó khăn của họ tạo nên câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và sự quyết tâm. Công Phát cũng là thí sinh đứng đầu bảng ở tập 2 vừa lên sóng.

Hương Ly khóc nghẹn khi gặp lại người bạn Tạ Công Phát trên sân khấu The Next Gentleman 2024

6. Hoàng Minh Hưng

Hoàng Minh Hưng 1998, người mẫu sở hữu gương mặt điển trai cùng vóc dáng chuẩn. Anh là thí sinh bước ra từ cuộc thi Top Model Online 2019, thuộc khuôn khổ cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Năm 2023, Minh Hưng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai và có màn ghép đôi đáng chú ý với Mỹm Trần. Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai chỉ kéo dài vỏn vẹn 15 ngày đã đường ai nấy đi.