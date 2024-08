Hương Giang và dàn sao sững sờ nhìn hội The New Mentor "chiến" nhau

Vào tối 9/8, tập 2 chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 đã chính thức lên sóng. Trong tập này, các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh thời trang lấy cảm hứng từ bộ môn body combat với Supporter. Theo luật chơi, 2 thí sinh sẽ phải ra về ở tập 2.



Bị đánh giá rằng chưa có sự bứt phá và thiếu điểm nhấn, quý ông Hứa Quý Long đã rơi vào top thí sinh nguy hiểm và bị Supporter Hương Ly loại ngay tại tập 2. Trước khi đưa ra quyết định lựa chọn Hứa Quý Long ra về, Supporter Hương Ly khẳng định: "Người không vì mình thì trời chu đất diệt. Để tính đường xa thì phải chọn đường tốt cho mình".

Trong tập này, khán giả cũng chứng kiến màn đụng độ căng thẳng giữa 2 Supporter là Lê Thu Trang và Như Vân. Khi thí sinh đội mình phải tiếc nuối ra về, quán quân The New Mentor 2023 đã tỏ thái độ và cho rằng kết quả này tất cả là do trình độ dẫn dắt của Như Vân.

Trước những chia sẻ của Hứa Quý Long về việc phải dừng chân sớm, Supporter Như Vân bày tỏ: "Mình thi đầu tiên và những cái đó nó là trở ngại với mình, em công nhận là anh có rất nhiều tài năng và anh không phải có tấm hình tệ nhất".

Đáp lại lời trải lòng này, Lê Thu Trang lại nhanh chóng đứng lên phản bác và mỉa mai: "Vậy Vân phải xem lại hành trình lead team của Vân trong hôm nay khi Vân đã làm tất cả mọi thứ nhưng những thành viên khác Vân không có để ý. Đó là điển hình cho việc vì sao Quý Long ở đây và team của Mâu Thủy ở đây".

Như Vân cũng không hề kém cạnh khi phản bác: "Trang cũng không thể nói rằng chị sẽ không support được. Em nên hỏi Ly, về chiến thuật của Ly thì hơn. Trò chơi thì phải có người thắng người thua. Và Vân chỉ thua 1 điểm thôi".

Trước lời hứa bảo vệ team đến cùng của Hứa Quý Long, Supporter Lê Thu Trang nghẹn ngào chia sẻ về thí sinh: "Hứa Quý Long là một cái gì đó rất đặc biệt với Trang, vì những lúc Long đồng hành với Trang không phải là ở hành trình này, mà còn ở hành trình trước đó nữa. Trang biết Long đã phải cố gắng như thế nào để đến được đây. Anh Long cứ yên tâm, em với Nguyên sẽ cố gắng để không phụ lòng của anh. Trang chưa thể làm gì cho Long và Trang cũng rất thương Long".



Mỗi tập phát sóng, chương trình sẽ có 4 Supporter tham gia dự thi, 2 Supporter còn lại sẽ ngồi dự khán và các thí sinh của team sẽ cùng luân phiên chia đều cho 4 team tham dự. Kết thúc thử thách, Supporter chiến thắng được chọn 1 trong 3 Supporter tham gia ghi hình tập tiếp theo, 2 Supporter còn lại mất lượt tham gia và thay thế bằng những người còn lại.



Khi giành chiến thắng ở thử thách phụ, quý ông sẽ được 20 triệu đồng, đội thắng sẽ có 50 triệu đồng. Supporter giữ được thí sinh đến Chung kết sẽ nhận được 100 triệu đồng, trong khi đó số lượng thành viên chung cuộc giữa team Cố định và Luân phiên bên nào cao hơn sẽ giành được 300 triệu đồng. Đặc biệt, Quán quân The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 sẽ nhận được giải thưởng lên đến 400 triệu đồng.

The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 là sân chơi với nhiều thử thách thú vị, bất ngờ. Không chỉ mang đến những trải nghiệm đặc biệt qua từng vòng thi, đây còn là cơ hội để các thí sinh chứng minh thực lực và bản lĩnh bản thân. The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 được phát sóng chính thức trên kênh Youtube vào lúc 20g00 tối thứ 6 hàng tuần.