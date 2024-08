Hương Giang công khai tình tứ, kè kè bên người yêu ngay trên sóng

Vào tối 7/8, trailer tập 2 của chương trình The Next Gentleman đã lên sóng. 24 thí sinh bước vào phần thi đầu tiên cam go, đầy thử thách yêu cầu thể lực, ý chí kiên cường. Đáng chú ý, Phú Cường - tình tin đồn của Hương Giang cũng xuất hiện. Ngay phần đầu trailer, anh đảm nhận vai trò hướng dẫn các thí sinh luyện tập các bài tập thể lực với cường độ cao.

Đặc biệt ở phần sau, Phú Cường xuất hiện với trang phục lịch lãm bảnh bao xuất hiện bên cạnh Hương Giang trên ghế nóng. Cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm, thân thiết bên cạnh nhau từ ngoài đời cho tới trên truyền hình thực tế.

Chương trình The Next Gentleman 2024 phát sóng trailer tập 2

Phú Cường và Hương Giang liên tục bị tóm khoảnh khắc chung khung hình

Phú Cường tham gia hướng dẫn các thí sinh luyện tập thể lực với cường độ cao

Bài tập này đã khiến một số thí sinh thể lực yếu gặp một số vấn đề về sức khỏe

Trong trailer cũng hé lộ những tình huống bất ngờ sẽ có trong tập 2. Cụ thể, Dược sĩ Tiến đưa ra đặc quyền cho thí sinh trong vòng này: "Mỗi một thí sinh sẽ được quyền lựa chọn 1 thí sinh và đặt bạn ấy vào team mà các bạn mong muốn".



Trong tập 2, 24 thí sinh bước vào vòng thi quan trọng khi phải thực hiện đồng thời các động tác khó nhưng vẫn phải cho ra những bức hình đẹp. Một số thí sinh thực hiện phần thi đã khiến hàng loạt các Supporter tham gia phải trầm trồ vì sự táo bạo, liều lĩnh như bay lên khi đang hít đất...

Trong tập này, các thí sinh sẽ phải thực hiện các thử thách đầy cam go, yêu cầu thể lực

Các Supporter phải bất ngờ trước những phần thể hiện của thí sinh trong thử thách đầu tiên

The Next Gentleman 2024 tiếp tục lộ tình huống drama khi thí sinh công khai nói không phục chương trình: "Kết quả ngày hôm nay mãi mãi là không công tâm". Dược sĩ Tiến còn gây sốc khi thông báo luật chơi không cố định: "Chúng tôi luôn luôn thay đổi luật chơi, luật loại". Nhiều thí sinh cũng bày tỏ sự bất ngờ: "Thì ra chương trình luật nó lại cay đắng như vậy", "Luật là như thế nào, thì mình theo thế đó".

Dược sĩ Tiến gây sốc vì tiết lộ luật chơi, luật loại sẽ liên tiếp có những sự thay đổi

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Hoa hậu Hương và Phú Cường đang có mối "quan hệ tình cảm". Thời gian qua, cả 2 gắn bó trong mọi hoạt động, từ gặp gỡ bạn bè cho tới công việc, các buổi ghi hình hay livestream bán hàng. Sau khi bị soi "rổ hint", Phú Cường vẫn giữ nguyên các hình ảnh cùng Hương Giang. Trong khi đó, phía đại diện của nữ ca sĩ từ chối đưa ra phản hồi liên quan đến nghi vấn hẹn hò này.

Tin đồn hẹn hò Phú Cường và Hương Giang xuất phát từ story cô khoe ảnh cả hai mừng sinh nhật lãng mạn. Hương Giang viết: "Chiếc nhà hàng phải đặt trước cả một năm". Khoảnh khắc đón sinh nhật cùng nhau của cả hai ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán của dân mạng.

Thời gian qua, Nguyễn Phú Cường liên tục xuất hiện bên cạnh Hương Giang trong nhiều phiên livestream lẫn những hoạt động đời thường

Nguyễn Phú Cường là người mẫu, PT - thành viên của một nhóm bạn điển trai, nổi tiếng trên nền tảng TikTok có tên là "Những đứa trẻ to xác". Anh thường xuất hiện trong những đoạn clip bắt trend, quay tình huống và nhận được sự chú ý. Tình tin đồn của Hương Giang đang làm việc tại một trung tâm thể hình. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh làm việc tại phòng gym, hướng dẫn mọi người tập luyện.



Phú Cường sở hữu gương mặt điển trai, góc cạnh và gu ăn mặc sành điệu không thua kém mỹ nam Vbiz nào. Nhờ ngoại hình nổi bật, Phú Cường còn nhận công việc làm mẫu ảnh, chụp ảnh cho các nhãn hàng.

Sau khi tan vỡ với CEO Matt Liu, Hoa hậu Hương Giang kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm

Mỗi tập phát sóng The Next Gentleman 2024 sẽ có 4 Supporter tham gia, 2 Supporter còn lại sẽ ngồi dự khán và các thí sinh của team sẽ cùng luân phiên chia đều cho 4 team tham dự. Kết thúc thử thách, Supporter chiến thắng được chọn 1 trong 3 Supporter tham gia ghi hình tập tiếp theo, 2 Supporter còn lại mất lượt tham gia và thay thế bằng những người còn lại.

Khi giành chiến thắng ở thử thách phụ, quý ông sẽ được 20 triệu đồng, đội thắng sẽ có 50 triệu đồng. Supporter giữ được thí sinh đến Chung kết sẽ nhận được 100 triệu đồng, trong khi đó số lượng thành viên chung cuộc giữa team Cố định và Luân phiên bên nào cao hơn sẽ giành được 300 triệu đồng. Đặc biệt, Quán quân The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 sẽ nhận được giải thưởng lên đến 400 triệu đồng.

Chương trình quy tụ của dàn giám khảo nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế: Hoa hậu Hương Giang, Dược sĩ Tiến, Alex Fox, Hữu Long, DJ Matoom, Lukkade. Dàn Supporter chính thức của chương trình năm nay cũng lộ diện là Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hương Ly, Lê Thu Trang, Mai Ngô, Như Vân.

Chương trình năm nay thay đổi format mới toanh khi có sự góp mặt của dàn Supporter gồm 6 gương mặt có tiếng trong làng mẫu