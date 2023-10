Rầm rộ ảnh hiếm nhan sắc "ngày ấy" của Lê Thu Trang

Trải qua hành trình 9 tập truyền hình thực tế, The New Mentor 2023 đã tìm ra người chiến thắng là Lê Thu Trang thuộc đội huấn luyện viên Lan Khuê. Lê Thu Trang là khuôn mặt không quá xa lạ trong làng giải trí Việt, bởi lẽ cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trước khi giành được chiến thắng ở Người mẫu toàn năng.

Mới đây, ảnh hiếm "ngày ấy" của Lê Thu Trang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Có thể thấy, khuôn mặt và ngoại hình của Lê Thu Trang đã có sự "lột xác" thấy rõ sau nhiều năm. Đặc biệt nhất, phần mũi của Tân quán quân trông thon gọn và cao hơn, môi cũng có sự khác biệt giữa hiện tại so với quá khứ. Chính sự thay đổi này đã khiến cư dân mạng nghi vấn Lê Thu Trang đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc.

Ảnh hiếm thời còn đi học của Lê Thu Trang được chia sẻ sau khi cô chiến thắng ở The New Mentor

Mặt mộc 100% của Thu Trang ở thời điểm hiện tại, có thể thấy cô đã làm răng và phần mũi khác biệt so với quá khứ

Để có vóc dáng như hiện tại, Lê Thu Trang cũng đã trải qua quá trình ép cân khắc nghiệt. Cô dành nhiều thời gian ở phòng tập, ăn uống khoa học để giữ gìn số đo cơ thể: "Trang là người dễ tăng cân, vì thế luôn cố gắng tập đều đặn nhất có thể. Ngoài ra, tôi ăn nhiều hoa quả, chất xơ và rau xanh. Tôi tự tin với vóc dáng hiện tại, nhưng tất nhiên vẫn muốn cải thiện thêm".

Lê Thu Trang năm nay 26 tuổi, cô sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Từ những ngày đầu của The New Mentor, Thu Trang đã được các huấn luyện viên và đối thủ đánh giá là ứng viên tiềm năng. Trước đó, Thu Trang từng vào top 10 Miss Universe Vietnam 2017 và Miss Universe Vietnam 2019, là HLV catwalk của Miss Universe Vietnam 2022. Tại The New Mentor, Thu Trang cũng từng giành chiến thắng cá nhân ở tập 3.

Sau đêm Chung kết, Thu Trang cũng dành lời nhắn nhủ xúc động đến Lan Khuê: "Chị Khuê đã cố gắng hết mình vì team, có những lúc chị cáu, có lúc vui và cả khi buồn. Em thấy được rất nhiều cảm xúc khi làm việc cùng chị Khuê cũng như tình thương mà chị dành cho tụi em giống như những người em trong nhà, chưa bao giờ chị Khuê nhận em là học trò mà chỉ nghĩ tụi em là một phần của gia đình thôi".