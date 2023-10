Sốc: Lê Thu Trang team Lan Khuê lên ngôi Quán quân The New Mentor 2023!

Vào tối 15/10, Chung kết The New Mentor đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. 9 người mẫu có sắc vóc, kỹ năng nổi trội đã bước vào đêm chung kết The New Mentor để tìm ra ngôi vị Quán quân của cuộc thi. Nhờ thắng giải bình chọn từ khán giả, Bùi Lý Thiên Hương của đội Thanh Hằng là thí sinh được đặc cách vào chung kết với Top 8.

9 thí sinh có mặt trong chung kết The New Mentor năm nay gồm: Như Vân - Lâm Châu (đội Hà Hồ), Lê Thu Trang (đội Lan Khuê), Vũ Thúy Quỳnh - Trà My - Đỗ Hương Giang (đội Hương Giang) và Kim Phương - Mai Ngô - Bùi Lý Thiên Hương (đội Thanh Hằng).

Sau các phần thi quan trọng, vượt qua các thí sinh đầy tài năng, Quán quân chương trình The New Mentor 2023 đã chính thức lộ diện là người đẹp Lê Thu Trang thuộc team Lan Khuê. Ngay sau khi giành được giải thưởng, Lê Thu Trang đã vô cùng xúc động và có hành động quỳ gối ngay trên sân khấu. Kết quả này khiến netizen vô cùng bất ngờ. Cô là thành viên duy nhất của team Lan Khuê vào chung kết, team Lan Khuê cũng là team duy nhất chưa có chiến thắng nào trong các tập phát sóng. Quán quân Lê Thu Trang là cái tên thực sự khiến người hâm mộ không ngờ tới vì các đối thủ đều là những cái tên quá mạnh và nổi bật. Với chiến thắng này, người đẹp sẽ nhận được giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng.

Kết quả chung cuộc The New Mentor 2023: Quán quân Lê Thu Trang, Á quân 1 là Mai Ngô và Như Vân, Á quân 2 và 3 của The New Mentor 2023 gọi tên Đỗ Thị Hương Giang và người mẫu Vũ Thuý Quỳnh (đội Hương Giang).

Lê Thu Trang chính thức giành ngôi vị Quán quân chương trình The New Mentor 2023

Lê Thu Trang đã vô cùng xúc động và có hành động quỳ gối ngay trên sân khấu

Với chiến thắng này, người đẹp sẽ nhận được giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng

Á quân 1 là Mai Ngô và Như Vân, Á quân 2 và 3 của The New Mentor 2023 gọi tên Đỗ Thị Hương Giang và người mẫu Vũ Thuý Quỳnh (đội Hương Giang)

Trong Chung kết The New Mentor, các giải thưởng khác cũng được trao cho các người đẹp:

Thí sinh Kim Phương: Người mẫu catwalk đẹp nhất

Thí sinh Ngọc Ánh: Người mẫu chụp ảnh đẹp nhất

Thí sinh Trà My: Người mẫu quay hình đẹp nhất

Thí sinh Lâm Châu: Người mẫu có khả năng truyền đạt tốt nhất

Thí sinh Pông Chuẩn: Người mẫu thân thiện

Ngoài host và 4 vị super mentor, đêm chung kết còn chào đón sự xuất hiện của NTK Moo Asava đến từ Thái Lan, Han Jaejin - Người đại diện SM Entertainment Vietnam, gám đốc sáng tạo Alex Fox… Chương trình có sự đồng hành xuyên suốt của host Dược sĩ Tiến cùng các super mentor như siêu mẫu Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Hương Giang.

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tiêu chuẩn mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Đây là nơi một người mẫu không chỉ cần đáp ứng những tiêu chuẩn về thời trang cao cấp mà còn có khả năng tham gia vào nền công nghiệp quảng cáo và giải trí, từ đó khẳng định được tên tuổi và vị thế, gây được sức ảnh hưởng lớn hơn đến khán giả, và sau cùng trở thành một người thầy của một thế hệ mới để đào tạo nên những thế hệ người mẫu và nghệ sĩ giải trí trong tương lai.

Một số hình ảnh đêm Chung kết The New Mentor 2023: