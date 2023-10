Mặc ồn ào, Hồ Ngọc Hà vẫn ưu ái Lâm Châu, Như Vân bị thất sủng trước thềm Chung kết The New Mentor?

Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa, đêm Chung kết The New Mentor sẽ chính thức diễn ra. Trước đêm thi cuối cùng, Hồ Ngọc Hà đã thực hiện một dự án có sự góp mặt của đầy đủ 6 học trò, tổng kết lại hành trình của cả đội ở The New Mentor.

Trong bộ ảnh mới nhất của đội Hồ Ngọc Hà, Lâm Châu là thành viên thu hút sự chú ý nhiều nhất của cư dân mạng. Sau ồn ào có thái độ vênh váo với các huấn luyện viên, đàn chị ở tập 9 The New Mentor, thí sinh sinh năm 2003 vẫn nhận nhiều chỉ trích dù đã lên tiếng xin lỗi. Không ít netizen cho rằng Lâm Châu đang nhận được sự ưu ái đặc biệt của Hồ Ngọc Hà khi là người diện đồ nổi bật nhất trong khung hình. "Em út" cả đội diện áo trắng trong khi các thành viên khác, kể cả Hồ Ngọc Hà hay thí sinh còn lại trong Chung kết là Như Vân đều đồng bộ với dresscode đen. Chưa dừng tại đó, ở đa phần bức ảnh, Lâm Châu lại được cô giáo xếp ngồi cạnh, ngay vị trí trung tâm.

Lâm Châu diện áo trắng, nổi bật nhất khung hình trong khi cả đội đồng bộ với dresscode đen

Thí sinh sinh năm 2003 liên tục đứng ở vị trí trung tâm

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả vẫn lên tiếng bênh vực Hồ Ngọc Hà, cho rằng sở dĩ "chị đại" sắp xếp vị trí đứng giữa cho Lâm Châu như thế vì cô nàng là 1 trong 2 thí sinh còn trụ lại đến đêm Chung kết. Trong khung ảnh, không những Lâm Châu mà ngay cả Như Vân cũng được đứng ở trung tâm.

Như Vân cũng có ảnh đứng giữa. Cả hai là 2 "ngựa chiến" còn lại của Hồ Ngọc Hà trong Chung kết The New Mentor

Trước đó, Lâm Châu đã lên tiếng xin lỗi sau khi gây tranh cãi vì thái độ được cho là hỗn láo của mình trong tập 9 The New Mentor. Nữ thí sinh giải thích bản thân bị mệt và áp lực vì đó là ngày ghi hình cuối cùng diễn ra trong hơn 20 tiếng, hơn nữa cơ mặt cô cũng dễ gây hiểu lầm.

Lâm Châu gây tranh cãi vì thái độ trong tập 9 The New Mentor

Sau đó, Hồ Ngọc Hà cũng có bài đăng chia sẻ về Lâm Châu. Người đẹp tiết lộ "em út" The New Mentor đã khóc sau khi bị chỉ trích, đồng thời cho rằng Lâm Châu chỉ mới 20 tuổi, cần phải học hỏi nhiều thứ. Trước thềm Chung kết, Hồ Ngọc Hà gửi lời động viên tới thí sinh của mình: " Chúc mừng Châu của chị. Nếu em 'chưa thành sao mà đã lấp lánh' thì em đã về từ tập 2 rồi em nhỉ. Nhưng nhớ nhé, bản lĩnh là khi mình chiến thắng thì vẫn nhẹ nhàng với xung quanh, khiêm tốn với mọi người vì cũng sẽ có lúc mình thua".