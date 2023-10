Hồ Ngọc Hà nói hết về drama với Hương Giang: Các tin đồn đều gần đúng, suýt không muốn nhìn mặt

Chỉ còn 2 ngày nữa, đêm Chung kết The New Mentor sẽ chính thức diễn ra, Quán quân chung cuộc sẽ được gọi tên sau 9 tập phát sóng. Trước thềm "trận chiến" cuối cùng đang đến gần, Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ đáng chú ý tổng kết lại hành trình huấn luyện học trò trong lần tái xuất show thực tế. Đặc biệt, "nữ hoàng giải trí" cũng lên tiếng về những drama đã xảy ra với Hương Giang trong tập 4, đề cập đến những tin đồn xung quanh việc bỏ quay sau khi cãi nhau với đàn em.

Cụ thể, Hồ Ngọc Hà cho biết cô đã dồn nhiều tâm huyết để huấn luyện cho học trò nhưng việc tiếp tục bị loại 2 thí sinh trong tập 4 đã trở thành "cú sốc chí mạng". "Chị đại" đặt câu hỏi cho ekip: "Các bạn đã đủ tôn trọng Hà chưa hay là các bạn chỉ cần muốn mọi thứ sốc? Mặc dù Hà là người cực kỳ dĩ hòa vi quý, khi quyết định điều gì, Hà phải nhìn mặt bằng chung của tất cả mọi người xem là có đúng hay chưa cái đã".

Sau đó, Hồ Ngọc Hà chia sẻ thêm: "Khi tập 4 diễn ra thì đã có rất nhiều tin đồn, mà đồn hay thiệt, nó cũng mấp mé đâu đấy sắp đúng là có cãi nhau, có những lúc Hà không muốn nhìn mặt luôn. Chưa bao giờ Hà có suy nghĩ là ôi, tôi sẽ bỏ quay thế này thế khác. Đó không phải là cách mà Hà suy nghĩ, mà Hà chỉ suy nghĩ rằng là các bạn sẽ giải quyết câu chuyện này như thế nào".

Clip: Hồ Ngọc Hà nói về những tranh cãi trong The New Mentor, lần đầu nói về những tin đồn sau drama với Hương Giang

Hồ Ngọc Hà đã nổi cơn thịnh nộ với Hương Giang vì cho rằng đàn em chơi chiêu loại đi những thí sinh mạnh, đi sai với tiêu chí của chương trình The New Mentor

Còn nhớ, trận tranh cãi giữa Hà Hồ - Hương Giang trong tập 4 The New Mentor đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khán giả. "Nữ hoàng giải trí" đã nổi cơn thịnh nộ với Hương Giang vì cho rằng đàn em chơi chiêu loại đi những thí sinh mạnh, đi sai với tiêu chí của chương trình. Trên set quay, drama khép lại bằng hành động Hồ Ngọc Hà kéo học trò bỏ về.

Sau khi chương trình lên sóng, đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Hồ Ngọc Hà giận nhà sản xuất đến nỗi không muốn ngồi "ghế nóng" The New Mentor. Giọng ca Cả một trời thương nhớ thậm chí sẵn sàng đền hợp đồng vì quyết định hủy show đột ngột. Tuy nhiên, sau cùng khán giả vẫn thấy cô xuất hiện trong tập 5. Điều kiện nhà sản xuất The New Mentor đáp ứng để đưa được Hà Hồ quay trở lại show thực tế khiến không ít cư dân mạng bàn tán.

Thông tin được đồn thổi nhiều nhất sau tập 4 The New Mentor chính là Hương Giang và Dược sĩ Tiến có động thái "xuống nước" để giữ chân Hồ Ngọc Hà ở lại chương trình. Dược sĩ Tiến được cho là xoa dịu cơn phẫn nộ của Hồ Ngọc Hà bằng cách tặng một chiếc túi hiệu. Không những vậy, Hương Giang còn đích thân ra điểm diễn của Hồ Ngọc Hà xin lỗi. Sau khi nhà sản xuất thể hiện "tấm lòng", Hồ Ngọc Hà chấp nhận quay tiếp nhưng phía The New Mentor phải đảm bảo mọi thứ được công tâm nhất.

Dược sĩ Tiến được cho là đã tặng túi hiệu cho Hồ Ngọc Hà để xoa dịu "nữ hoàng giải trí"

Hương Giang cũng được đồn đoán đích thân đến địa điểm diễn show của Hồ Ngọc Hà xin lỗi

Trong clip chia sẻ, Hồ Ngọc Hà đã khẳng định bản thân chưa từng có suy nghĩ bỏ quay mà chỉ muốn xem đàn em giải quyết mọi chuyện thế nào. Với những chia sẻ mới nhất của "nữ hoàng giải trí", nhiều người còn cho rằng "chị đại" The New Mentor ngầm thừa nhận việc Dược sĩ Tiến "dỗ ngọt" mình bằng túi hiệu và chuyện Hương Giang có động thái xuống nước đến xin lỗi cô sau drama là đúng sự thật.