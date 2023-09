Lộ mức cát xê của Hồ Ngọc Hà ở The New Mentor, con số tiền tỷ gây choáng?

Tái xuất show truyền hình thực tế về đào tạo người mẫu The New Mentor sau 6 năm từ The Face, Hồ Ngọc Hà thu hút sự chú ý của truyền thông. Việc nhà sản xuất chi số tiền bao nhiêu để mời được "nữ hoàng giải trí" trở lại ghế huấn luyện viên luôn là điều gây tò mò cho khán giả.

Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip được cho là Hồ Ngọc Hà tiết lộ mức giá cát-xê quay The New Mentor. Trong video này, Hồ Ngọc Hà lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi khi phải quay hình đến khuya. Nhận được câu hỏi: "Chọn 10 tỷ hay giấc ngủ lúc này?", Hồ Ngọc Hà đã có câu trả lời gây chú ý: "Ngủ xong dậy nhận 2 tỷ". Chia sẻ của "chị đại" The New Mentor khiến không ít netizen đưa ra suy đoán có lẽ 2 tỷ cũng là cát xê mỗi tập của Hồ Ngọc Hà khi ghi hình chương trình thực tế. Một bộ phận cư dân mạng cũng đồng tình: "Vị thế Hồ Ngọc Hà ở showbiz Việt thì con số cát xê này không có gì ngạc nhiên, vì quay những show này rất mất thời gian và công sức. 1 show Hồ Ngọc Hà hát cỡ 3 bài thôi đã nhận được mấy trăm triệu rồi".

Clip: Hồ Ngọc Hà đòi chọn giấc ngủ và khi thức dậy nhận 2 tỷ đồng (Nguồn: TikTok khongten.0212)

Trong bài chia sẻ với chúng tôi trước đây, Dược sĩ Tiến - nhà sản xuất The New Mentor cho biết để có thể mời Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng, ekip đã phải bỏ ra mức cát xê khủng. Kèm theo đó, nhà sản xuất phải cam kết với cả 2 tạo nên một chương trình minh bạch, công bằng, khách quan và mang tính chuyên môn cao.



"2 ngôi sao hàng đầu này vô cùng khó tính nên phía nhà sản xuất phải đảm bảo được mục tiêu xuyên suốt của chương trình là giúp nâng cao vị thế của những người mẫu đã có kinh nghiệm, có kĩ năng, để họ có được sự chú ý cũng như yêu mến của công chúng. Tiến nghĩ đó cũng là mong muốn và trăn trở bấy lâu nay của 2 chị.

Cũng chính vì vậy, Tiến và hai chị đã tìm được sự đồng điệu và từ đó cũng dễ thuyết phục 2 chị hơn. Bên cạnh đó, 2 chị đòi hỏi phải tạo nên một chương trình minh bạch, công bằng, khách quan và mang tính chuyên môn cao. Đó cũng chính là lời cam kết của phía nhà sản xuất đối với 2 ngôi sao kì cựu này để có thể có được cái gật đầu của họ", Dược sĩ Tiến chia sẻ.