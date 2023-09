Hồ Ngọc Hà reo hò, dàn thí sinh vỗ tay khi "chị đại" Thanh Hằng nắn Hương Giang một câu chí mạng

The New Mentor đang bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng để tìm ra gương mặt sáng giá cho ngôi vị Quán quân. Vào tối 30/9, tập 8 của chương trình The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng đã lên sóng. Top 12 thí sinh The New Mentor phải tự trang điểm và thực hiện bộ ảnh cùng thương hiệu mỹ phẩm chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Ở phần thử thách chính yêu cầu mỗi team sẽ thực hiện 1 viral clip dựa trên nền nhạc nhãn hàng cung cấp và thành phẩm phải nhận được lượt tương tác cao nhất với người xem. Đội Thanh Hằng giành chiến thắng ở thử thách này. 2 thí sinh phải ra về là Chúng Huyền Thanh thuộc team Hương Giang và Kim Nhung thuộc team Lan Khuê. Ở phần cuối của chương trình, cư dân mạng đã xôn xao rần rần trước màn đối thoại giữa super mentor Thanh Hằng và Hương Giang.

"Chị đại" Thanh Hằng công khai "dạy bảo" Hương Giang về cách huấn luyện tại The New Mentor

Đội Thanh Hằng giành chiến thắng ở thử thách chính. Mai Ngô lần đầu được đặc quyền ngồi ghế nóng, loại đi thí sinh thuộc team người thầy cũ Lan Khuê

Kim Nhung và Chúng Huyền Thanh là hai cái tên phải dừng chân ở tập 8 The New Mentor

Sau khi chứng kiến phần chất vấn giữa thầy trò cũ Lan Khuê và Mai Ngô, người đẹp sinh năm 1991 đã đưa ra nhận xét mang tính chọc ngoáy: "Lứa đầu loại học trò lứa hai". Ngay khi thấy những thái độ của Hương Giang, Thanh Hằng đã lên tiếng: "Hôm nay Hương Giang hiền nha mọi người. Không hỏi người ta tại sao lắm". Hương Giang sau đó đã nhanh chóng gửi lời cảm ơn tới "chị đại". Trước câu nói của người đẹp 9x, Thanh Hằng bày tỏ thái độ bất ngờ và đáp: "Ôi trời. Em phải xem lại cách huấn luyện của em đi".

Ngay sau câu nói "dạy bảo" này của Thanh Hằng, dàn thí sinh và Hồ Ngọc Hà đã reo hò, vỗ tay nhiệt tình. Hồ Ngọc Hà còn hô lớn yêu cầu chương trình phải giữ nguyên màn đối đáp giữa Thanh Hằng và Hương Giang để phát sóng. Trước câu nói khuyên răn của đàn chị, Hương Giang xin được học hỏi: "Chị là chị đại của làng mẫu đứng đầu nhiều thế hệ, cho nên những lời chị khuyên răn em xin phép được tiếp thu".

Có thể thấy dù là nhân tố tạo drama cực giỏi mỗi nơi cô xuất hiện nhưng Hương Giang thường không được đánh giá cao về chuyên môn.

Thanh Hằng nhắc nhở Hương Giang xem lại cách huấn luyện trong chương trình The New Mentor