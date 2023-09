Mai Ngô "xịt keo" trong thử thách gây tranh cãi ở The New Mentor, lý do khiến team Thanh Hằng ngồi khóc gần 10 phút

Trong tập 7 The New Mentor lên sóng tối 22/9, các đội bước vào phần thử thách chụp ảnh bìa tạp chí với ý nghĩa thể hiện sự nữ quyền thông qua những bài thơ của thi sĩ Bà Huyện Thanh Quan. Kèm theo đó, các đội sẽ cử ra một người làm new mentor để thuyết trình về sản phẩm của đội mình. Kết quả chung cuộc sẽ tính tổng điểm thuyết trình và điểm ảnh bìa của các đội.

Gây chú ý trong phần thi này chính là sự thể hiện của Mai Ngô (team Thanh Hằng). Là một thí sinh mạnh và giữ phong độ sau nhiều tập, Mai Ngô không chỉ được Thanh Hằng và các thành viên trong team kỳ vọng mà nhiều người đội khác tin tưởng sẽ dễ dàng vượt qua thử thách này. Tuy nhiên, từ khi quên đi câu thơ, Mai Ngô ngay lập tức trở nên lúng túng và phần thể hiện sau đó trở thành "thảm họa" với cô kể từ đầu chương trình tới nay.

Phần thi thuyết trình của Mai Ngô trong tập 7 The New Mentor

Mai Ngô dần không kiểm soát được biểu cảm, không sắp xếp được từ ngữ để diễn đạt và vô cùng thiếu tự tin trước các BGK. Những lần Mai Ngô "xịt keo", dừng lại để lấy bình tĩnh khiến người xem phải bất ngờ vì nó quá khác với sự bản lĩnh của cô trước đó. Trước sự bối rối của Mai Ngô, Thanh Hằng cố giữ bình tĩnh nhưng không khỏi nóng lòng vì học trò. Bên cạnh đó, nhiều người xem cũng có ý kiến trái chiều về phần thi thuyết trình tại The New Mentor.

Với việc thể hiện không tốt ở phần thuyết trình, team Thanh Hằng trở thành 1 trong 2 đội có thành tích chung kém nhất, mặc dù bức ảnh bìa đạt số điểm cao thứ nhì. Việc này đồng nghĩa Thanh Hằng phải chọn 2 trong 3 người còn lại vào vòng nguy hiểm gặp Hồ Ngọc Hà - super mentor giành chiến thắng ở tập này.

Phần thi "xịt keo" của Mai Ngô khiến team Thanh Hằng thua cuộc trong thử thách quyết định

Trước khi chọn người vào phòng loại, Thanh Hằng đã hỏi lý do tại sao Mai Ngô có phong độ không tốt trong phần thử thách quyết định. Ban đầu, Mai Ngô vẫn chưa chịu nói rõ nguyên nhân và xin được vào vòng nguy hiểm vì cho rằng mình là lý do khiến team thua cuộc. Đến lúc này, Thanh Hằng nổi nóng vì cảm thấy học trò không chịu chia sẻ với mình.

Trước thái độ của super mentor, Mai Ngô mới bật khóc tiết lộ bản thân không đạt được trạng thái sức khỏe ổn định trước khi thử thách diễn ra. Nhưng vì sự tin tưởng của Thanh Hằng và bản tính ôm đồm nhiều thứ khiến Mai Ngô không thể từ chối trách nhiệm làm new mentor.

Mai Ngô bật khóc nức nở chia sẻ lý do không thể hiện tốt ở thử thách là vì sức khỏe kém

Trong phòng chờ, Mai Ngô không thể kiềm chế được cảm xúc và tự trách bản thân đã quá gồng mình để thể hiện. Lắng nghe học trò chia sẻ, Thanh Hằng cũng cảm động và cho rằng nếu Mai Ngô chịu nói ra từ ban đầu cô sẽ có những tính toán khác, bởi lẽ sức khỏe của các học trò quan trọng hơn kết quả chung cuộc. Thanh Hằng cho rằng Mai Ngô đang đánh giá mình quá cao nhưng con người luôn có giới hạn.

Về các thành viên còn lại, Kim Phương và Tường Vân cũng rơi nước mắt và nhận trách nhiệm về kết quả chung cuộc. Cả hai cho rằng lỗi không chỉ nằm ở Mai Ngô mà là sự trốn tránh và e dè của bản thân trong thử thách lần này. Suốt gần 10 phút trong phòng chờ, team Thanh Hằng đã có nhiều chia sẻ chân thật và đi kèm theo đó là những giọt nước mắt của huấn luyện viên lẫn thành viên trong đội. Cuối cùng, Thanh Hằng quyết định để Mai Ngô và Tường Vân vào phòng loại.

Thanh Hằng rơi nước mắt trước chia sẻ của học trò

Các thành viên còn lại cũng nhận lỗi về mình vì đã để Mai Ngô ôm đồm quá nhiều thứ

Trong vòng nguy hiểm, Mai Ngô - Tường Vân (team Thanh Hằng) đối đầu với Cao Ngân - Khloé (team Hương Giang). Sau khi đánh giá, Dược sĩ Tiến đã dùng quyền cứu đối với Mai Ngô. Về phía Hồ Ngọc Hà, cô quyết định giữ Tường Vân ở lại.

Kết thúc tập 7 The New Mentor, team Thanh Hằng và Lan Khuê cùng còn 3 thành viên, Hồ Ngọc Hà còn 2 người. Trong khi đó, sau 6 tập giữ nguyên đội hình thì Hương Giang đã cùng lúc mất 2 thành viên trong một tập.