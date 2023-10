Dù bị Hà Hồ chê, Mai Ngô vẫn trúng show làm mentor ngay khi The New Mentor còn chưa kết thúc?

Tối 7/10, các diễn đàn bàn chuyện showbiz đồng loạt chia sẻ hình ảnh Mai Ngô xuất hiện quyền lực trong phim trường kèm lời úp mở từ chính chủ: "Ai muốn gia nhập đội của tôi? Hành trình mới bắt đầu". Ngay lập tức, từ động thái này của Mai Ngô nhiều cư dân mạng cho rằng cô sắp tái xuất làm mentor ở một chương trình thực tế nào đó.

Trong khi đêm Chung kết The New Mentor còn gần 1 tuần nữa mới diễn ra, nhiều người hào hứng dự đoán Mai Ngô đã "trúng show", sắp tới có thể áp dụng các kinh nghiệm học hỏi từ Thanh Hằng và các "chị đại" vào thực tế. Đến thời điểm này, Mai Ngô vẫn chưa bật mí sẽ tái xuất ở chương trình nào thế nhưng nhiều khán giả tỏ ra hào hứng và "chấm hóng".

Mai Ngô úp mở sẽ tái xuất ở vị trí mentor tại một chương trình trước khi Chung kết The New Mentor diễn ra?

Cư dân mạng và nhiều diễn đàn Vbiz rần rần trước động thái của Mai Ngô

Mai Ngô từng là mentor ở chương trình Miss International Queen 2023. Khi đảm nhận vị trí huấn luyện và hướng dẫn, Mai Ngô gây ấn tượng vì rất nhiệt tình và sẵn sàng hướng dẫn từng chi tiết nhỏ để các thành viên trong đội có màn thể hiện tốt nhất. Tại cuộc thi Miss International Queen 2023, Mai Ngô là vị huấn luyện viên thành công khi thành viên trong đội - Dịu Thảo là người chiến thắng.

Dịu Thảo - thí sinh đôi Mai Ngô chiến thắng ở Miss International Queen 2023

Mai Ngô chứng minh ngày càng trưởng thành, kinh nghiệm khi truyền đạt lại cho các thí sinh trong đội

Ngoài ra, sau nhiều năm làm nghề, Mai Ngô còn có kinh nghiệm xử lý các tình huống trong show thực tế để có thể hỗ trợ cho các thí sinh. Trong The New Mentor, Mai Ngô xuất sắc lọt vào danh sách 9 thí sinh vào chung kết, cô nhiều lần được "chị đại" Thanh Hằng giao vai trò "new mentor", thuyết trình.

Hồ Ngọc Hà từng nhận xét Mai Ngô: "Chị phải công nhận em lì đòn thật luôn đấy Mai Ngô, em cho bọn chị cảm giác em không ngán một cái gì, em không sợ mất những gì em đang có, chị đã là đứa lì nhưng không lì bằng em đâu".

Tuy nhiên ở tập 8 vừa qua, "nữ hoàng giải trí" lại có lời chê thẳng dành cho Mai Ngô: "Tại sao đến giờ phút này, mỗi lần bị đưa vào thế khó, Mai Ngô không xử sự một cách có bản lĩnh thật sự như những gì Hà mong đợi?". Vậy mà cuối cùng thì Mai Ngô lại chính là thí sinh duy nhất đang có được cơ hội phát triển, là minh chứng rõ rệt nhất có được công việc dù show chưa kết thúc?