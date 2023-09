Dược sĩ Tiến bất ngờ khóc nức nở, Mai Ngô phải ra về ở tập 7 The New Mentor?

Vào tối 20/9, YouTube chương trình The New Mentor đã đăng tải trailer của tập 7 sẽ được lên sóng vào thứ 6 tới. Dù clip chỉ vỏn vẹn gần 3 phút nhưng đã khiến cư dân mạng xôn xao vì nhiều phân đoạn kịch tính.

Theo trailer được hé lộ, hai thí sinh sẽ được ghép cặp với nhau tạo thành một đội, có 15 phút để thực hiện photoshoot. Để tạo ra những bức hình đẹp và ấn tượng, các thí sinh đã nỗ lực tạo dáng, biểu cảm gương mặt. Cuối cùng, thử thách mong chờ nhất là chụp hình cho tạp chí. Về phần concept, mỗi team sẽ thực hiện một photoshoot lấy cảm hứng từ chủ đề nữ quyền trong những bài thơ của thi sĩ Hồ Xuân Hương cùng với nhãn hàng trang sức cao cấp.



Chương trình The New Mentor tung trailer tập 7 hé lộ phần thử thách đầy kịch tính

Đáng chú ý, Mai Ngô - một trong những thí sinh được đánh giá cao tại chương trình bất ngờ rơi nước mắt. Khoảnh khắc quay lưng bước đi của nữ người mẫu khiến netizen xôn xao và cho rằng cô sẽ phải dừng chân tại tập 7 của The New Mentor. Mentor Thanh Hằng còn có chia sẻ đầy ẩn ý: "Mọi thứ phải công tâm theo ý của Hương Giang. Hương Giang nên giữ điều đó mà dùng". Đặc biệt, Dược sĩ Tiến, super mentor Thanh Hằng cũng có khoảnh khắc rưng rưng xúc động.



Trong tập 7 còn có bộ đôi khách mời là siêu mẫu Sonia Couling và Matoom - DJ kiêm diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Thái Lan. Người đẹp nổi tiếng Thái Lan khẳng định sẽ là giám khảo khắt khe nhất tại tập 7 của chương trình: "Trong suốt 36 năm làm nghề, chị đã chụp hàng ngàn cái ảnh bìa rồi. Cho nên hôm nay chị sẽ là giám khảo khó tính nhất".

Tập 7 hé lộ những phần thử thách đầy cam go, yêu cầu sự nỗ lực và tập trung của các thí sinh

Mai Ngô liên tục rơi nước mắt, khiến netizen nghi ngờ sẽ là thí sinh phải ra về trong tập 7 của chương trình

Dược sĩ Tiến, mentor Thanh Hằng cùng các thí sinh cũng có nhiều cảm xúc trong tập sắp tới

Thanh Hằng còn có chia sẻ đầy ẩn ý, nhắn nhủ tới Hương Giang

Trong tập 7 có sự xuất hiện của hai khách mời đặc biệt là siêu mẫu Sonia Couling và Matoom - DJ kiêm diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Thái Lan

Trước đó, trong tập 6 The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023, cả 4 đội thực hiện thử thách quay video ngắn 30 giây để quảng bá sản phẩm. Điều đặc biệt trong tập này đại diện nhãn hàng sẽ có quyền chọn một đội an toàn, Host Dược sĩ Tiến có quyền cứu một người mẫu trong phòng loại trừ.

Kết quả, đội của super mentor Hương Giang đã xuất sắc giành chiến thắng để bảo toàn 6 thành viên, đại diện nhãn hàng đã chọn đội Hồ Ngọc Hà an toàn. Điều này đồng nghĩa với việc đội Thanh Hằng và Lan Khuê phải cử 2 người mẫu vào vòng loại. Cuối cùng, Hương Giang đã nói lời chia tay với Ngọc Ánh (team Thanh Hằng) và Bảo Ngọc (team Lan Khuê).

Kết thúc tập 6, Hương Giang vẫn giữ nguyên đội hình 6 thành viên