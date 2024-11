Địch Lệ Nhiệt Ba đắt show

Thời trang là thế mạnh của Địch Lệ Nhiệt Ba nên nữ diễn viên luôn đầu tư kỹ lưỡng tạo hình mỗi khi xuất hiện. Hồi tháng 9, khi tham gia Tuần lễ thời trang Paris, Pháp, Địch Lệ Nhiệt Ba được tạp chí Vogue bình chọn là ngôi sao châu Á duy nhất lọt vào danh sách "The best street style from the Paris Fashion Week SS2025 shows" (Phong cách đường phố đẹp nhất Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2025). Chứng nhận này thể hiện tầm ảnh hưởng về thời trang của Địch Lệ Nhiệt Ba.