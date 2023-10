Thảm đỏ Chung kết The New Mentor: Lâm Khánh Chi lộ diện khác lạ, Mai Ngô và dàn thí sinh đọ sắc

Tối 15/10, top 9 thí sinh của The New Mentor (Người Mẫu Toàn Năng) bước vào đêm Chung kết để tìm ra cái tên sẽ dành chiến thắng mùa giải đầu tiên. Từ khi lên sóng tập 1 đến hiện tại, The New Mentor có sức hút "không phải dạng vừa" trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khán giả cũng như nhiều nghệ sĩ. Vì vậy, thảm đỏ đêm Chung kết xếp hạng cũng quy tụ nhiều khuôn mặt đình đám trong showbiz Việt lẫn quốc tế.

Trong sự kiện quan trọng này, dàn thí sinh của chương trình The New Mentor cùng lên đồ lộng lẫy, cùng đọ sắc bất phân thắng bại. Mai Ngô gây ấn tượng với chiếc đầm đen huyền bí và son đỏ nổi bần bật. Mẹ bỉm Chúng Huyền Thanh cũng có màn xuất hiện nổi bật không kém cạnh bất kỳ ai. Hậu can thiệp thẩm mỹ, Lâm Khánh Chi gây chú ý với vẻ mặt còn hơi đơ cứng, khác lạ.

Lâm Khánh Chi lần đầu lộ diện trước công chúng sau khi chi gần 1 tỷ "dao kéo" ở nước ngoài

Á hậu Thuỷ Tiên khoe nhan sắc thăng hạng

Thanh Thanh Huyền giữ vai trò MC trong Chung kết

Mai Ngô lộ diện cuốn hút, cô được khán giả kỳ vọng sẽ giành chiến thắng

Chúng Huyền Thanh khoe sắc vóc nổi bật của mẹ 2 con

Thu Trang là thí sinh duy nhất của team Lan Khuê vào Chung kết

Ngọc Ánh (team Thanh Hằng)

Đỗ Nhật Hà

Người mẫu Cao Ngân hội ngộ Trà My

Người mẫu Alita

Trải qua hành trình 9 tập phát sóng, top 9 người mẫu bước chân vào Chung kết là: Như Vân - Lâm Châu (đội Hà Hồ), Hương Giang - Trà My - Thuý Quỳnh (đội Hương Giang), Thu Trang (đội Lan Khuê), Mai Ngô - Kim Phương (đội Thanh Hằng). Thí sinh Bùi Lý Thiên Hương (đội Thanh Hằng) trở lại do chiến thắng giải Thí sinh được yêu thích nhất thông qua bình chọn của khán giả.

Team Hồ Ngọc Hà hội ngộ tại Chung kết