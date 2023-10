Pông Chuẩn quyết không xoá bài đăng bức xúc bị làm mờ mặt cạnh Lâm Châu, làm rõ thái độ với NSX The New Mentor

Sau tập 9 của The New Mentor thì 9 người mẫu được đi tiếp vào vòng Chung kết đã chính thức lộ diện. Pông Chuẩn và Tường Vân là 2 thí sinh phải dừng chân trước đêm thi quan trọng khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Hậu chương trình phát sóng, Pông Chuẩn bất ngờ có bài đăng thể hiện thái độ không hài lòng khi chương trình đăng bài chúc mừng Lâm Châu (đội Hà Hồ) chiến thắng nhưng thay vì đăng ảnh cá nhân lại chọn ảnh nhóm và làm mờ mặt cô cùng Hương Giang.

Liên quan đến sự việc này, tối 8/10, Pông Chuẩn tiếp tục có phản hồi. Người mẫu cho biết sẽ không xoá bài đăng bức xúc nhưng khẳng định không có ý tấn công đối với chương trình The New Mentor. Đồng thời Pông Chuẩn còn bức xúc nhắc nhở những cư dân mạng nhận xét tiêu cực, cho rằng cô đang thể hiện chiêu trò sau khi bị loại.

Theo đó, thành viên đội Lan Khuê thổ lộ: "Đây không phải là chuyện gì lớn. Và mình cũng không xoá bài đăng này vì đây là cảm xúc cá nhân và mình không có gì gọi là tiêu cực với chương trình nhé. Bài đăng trước mình đã nói rõ chuyện nào ra chuyện đó".

Pông Chuẩn quyết không xoá bài đăng bức xúc vụ chương trình đăng ảnh nổi bật Lâm Châu

Về vụ đăng ảnh làm mờ Pông Chuẩn và Hương Giang, đại diện BTC The New Mentor cho biết sau diễn biến mỗi tập, fanpage sẽ đăng ảnh người chiến thắng để chúc mừng. Ban đầu, fanpage cập nhật ảnh nhóm chiến thắng gồm Pông Chuẩn, Hương Giang và Lâm Châu. Bên cạnh đó, Lâm Châu còn được nhãn hàng chọn nên fanpage đăng thêm bức hình nổi bật Lâm Châu lên.

Bài đăng chúc mừng chiến thắng cả đội thì bức ảnh vẫn bình thường đủ 3 thành viên, sau đó Hương Giang và Pông Chuẩn bị làm mờ trong hình chiến thắng cá nhân của Lâm Châu

Nói về cảm xúc bị loại trước thềm Chung kết, Pông Chuẩn chia sẻ: "Đã hơn 1 ngày kể từ khi tập 9 The New Mentor phát sóng nhưng cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi mình khép lại hành trình đầy niềm vui và hạnh phúc tại The New Mentor. Mình từng nói quay lại cuộc thi này, để tìm lại sự tự tin mà bản thân đã đánh mất. Trong hành trình ấy, mình tìm được điều đó từ những người xung quanh mình. Dù đã không vượt qua được mục tiêu, Chung kết vẫn chưa mỉm cười với mình. Nhưng hy vọng hành trình tới của mình mọi người sẽ luôn dõi theo nhé. Một ngày nào đó biết đâu mình sẽ thực sự là mentor thì sao".