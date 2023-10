Pông Chuẩn bức xúc tỏ rõ thái độ khi bị làm mờ trong bức hình chụp với Lâm Châu: "Có phải nhành cây ngọn cỏ đâu"

Vào sáng 8/10, Pông Chuẩn đã đăng tải dòng trạng mới trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Người đẹp sinh năm 1990 bày tỏ sự bức xúc khi bị làm mờ trong bức hình chụp chung với Lâm Châu, Hương Giang. Trong hình ảnh được chương trình đăng tải, chỉ có duy nhất Lâm Châu xuất hiện rõ nét.

"Mình không buồn vì không thắng thử thách, nhưng mình buồn vì bị xoá mờ, có lời giải thích nào cho việc này không hay chỉ là để cho đẹp? Nếu đây là hình nhãn hàng đăng trên page mình sẽ không ý kiến. Nhưng trong cuộc thi, thành phẩm là công sức của cả team, có chúc mừng một người thì cũng để bức hình được yên. Một bức hình cũng là thành phẩm, lý do chụp team là gì khi lấy 1 bức hình rồi tô mờ 2 người còn lại. Có phải nhành cây ngọn cỏ đâu", Pông Chuẩn bày tỏ rõ thái độ. Ngoài ra, cô cũng xin cư dân mạng không bình luận nặng nề, chỉ trích tới Lâm Châu trong bài đăng này.

Pông Chuẩn bày tỏ rõ thái độ, sự bức xúc khi chương trình làm mờ cô và Hương Giang trong bức ảnh chụp cả team

Người đẹp sinh năm 1990 còn xin cư dân mạng không chỉ trích nhắm tới Lâm Châu ở bài đăng của mình

Tập cuối trước chặng Chung kết The New Mentor đã chính thức khép lại vào tối ngày 6/10, với kết quả tiếc nuối khi phải chia tay 2 thí sinh Pông Chuẩn (team Lan Khuê) và Bùi Tường Vân (team Thanh Hằng).

Sau 9 tập lên sóng, 9 người mẫu bước vào đêm chung kết đã được lộ diện. Đội Hương Giang với 3 thành viên Đỗ Thị Hương Giang, Vũ Thúy Quỳnh và Nguyễn Thị Trà My. Đội Hồ Ngọc Hà có Nguyễn Đình Như Vân, Nguyễn Lâm Châu. Đội Thanh Hằng gồm Mai Ngô và Nguyễn Thị Kim Phương. Lê Thu Trang là thí sinh duy nhất còn lại ở đội Lan Khuê. Thí sinh Bùi Lý Thiên Hương là gương mặt cuối cùng lọt vào Chung kết vì chiến thắng vòng thi "Người mẫu được yêu thích nhất". Chung kết The New Mentor 2023 sẽ được diễn ra vào ngày 15/10/2023 tại Nhà Thi đấu Quân khu 7 TP.HCM.