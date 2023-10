Thanh Hằng nổi giận ở The New Mentor: "Luật chơi mơ hồ, Dược sĩ Tiến quên mất luật nhân quả đó em!"

Vào tối 6/10, tập 9 chương trình The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng đã chính thức lên sóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tại Khu vực chứng minh thực lực, team Super Mentor Hồ Ngọc Hà đã xuất sắc giành chiến thắng trong thử thách thực hiện video quảng bá ẩm thực vùng miền Việt Nam mang tính thời trang thông qua sự tương phản giữa bối cảnh với tạo hình của người mẫu. Team Super Mentor Hồ Ngọc Hà thực hiện Video món "Nem Công Chả Phụng" với sự hỗ trợ của 2 khách mời đặc biệt là Super Judge Nong Poy và người mẫu Sabina.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc 3 Super Mentor còn lại phải đưa thí sinh vào vòng loại. Kết thúc tập 9, Bùi Tường Vân team Super Mentor Thanh Hằng và Pông Chuẩn team Super Mentor Lan Khuê đã phải ra về. Với chiến thắng của team Hồ Ngọc Hà, Lâm Châu là New Mentor được bước vào vòng loại cùng Super Mentor thực hiện nhiệm vụ khó khăn nhất của mỗi tập. Trong vòng loại, Lâm Châu đã đặt ra câu hỏi thử thách 4 thí sinh và sau đó quyết định lựa chọn loại Tường Vân.

Sau khi nhận kết quả bị loại thí sinh Bùi Tường Vân và còn lại Kim Phương, Mai Ngô trước thềm Chung kết, Super Mentor Thanh Hằng đã bày tỏ thái độ với Lâm Châu: "Oke em. Tập trước chị vừa cứu em, tập này em loại thí sinh đội chị. Quá tuyệt vời. Cảm ơn em".

Ngoài ra, Thanh Hằng còn nhắn nhủ sâu cay tới Dược Sĩ Tiến: "Còn em, Tiến nói những điều mong muốn của Tiến. Lý do mà Tiến thấy người khác đúng hay là người khác sai. Luật của Tiến đưa ra rất mơ hồ. Tiến là người tạo ra luật nhưng quên mất 1 luật là luật nhân quả đó em".

The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng là chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường với mục tiêu "Đưa vị thế của người mẫu lên tầm cao mới".

Sau 9 tập lên sóng, 8 người mẫu bước vào đêm chung kết đã được lộ diện. Đội Hương Giang với 3 thành viên Đỗ Thị Hương Giang, Vũ Thúy Quỳnh và Nguyễn Thị Trà My. Đội Hồ Ngọc Hà có Nguyễn Đình Như Vân, Nguyễn Lâm Châu. Đội Thanh Hằng gồm Mai Ngô và Nguyễn Thị Kim Phương. Lê Thu Trang là thí sinh duy nhất còn lại ở đội Lan Khuê. Chung kết The New Mentor 2023 sẽ được diễn ra vào ngày 15/10/2023 tại Nhà Thi đấu Quân khu 7 TP.HCM.