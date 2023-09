Thanh Hằng tiếp tục để lộ hint chuẩn bị tổ chức đám cưới với bạn trai kín tiếng?

Ngày 28/9, Thanh Hằng có chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ siêu mẫu đã đăng tải bức ảnh zoom cận bàn tay đeo 2 chiếc nhẫn kim cương, phía sau là bộ váy màu trắng được đính kết lộng lẫy trông như váy cưới. Động thái này của Thanh Hằng khiến nhiều người nghi vấn cô đang thả hint cho ngày trọng đại của mình.

Trước đó, Thanh Hằng cũng đã đăng tải loạt ảnh diện áo dài rất xinh đẹp và yêu kiều. Không chỉ vậy, cô còn khoe thêm chiếc bánh kèm đính kèm dòng chữ đầy ẩn ý: "The best day of my life" (Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi). Qua đó, nhiều người cho rằng nữ siêu mẫu đã tổ chức lễ dạm ngõ kín tiếng bên bạn trai giấu mặt. Tuy nhiên, mọi chuyện thế nào phải đợi người trong cuộc lên tiếng.

Vốn là một người kín tiếng nên kể từ khi hoạt động showbiz, Thanh Hằng hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm. Tuy nhiên vào tháng 5 vừa qua, nữ siêu mẫu bất ngờ lên tiếng về việc đã có bạn trai và sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, về danh tính "nửa kia" vẫn được Thanh Hằng giữ kín.

Trước đó, Thanh Hằng từng gây xôn xao khi chia sẻ những thông tin ít ỏi về bạn trai của mình trong liveshow của người bạn thân là Hồ Ngọc Hà: "Năm năm cô đơn, năm năm độc thân và bây giờ Hằng nghĩ là mình tìm được 1 người phù hợp, tin tưởng được. Tất cả chúng ta cũng đều là máy scan hết đấy, chúng ta scan qua thì chúng ta thấy người đàn ông này có thể đồng hành cùng chúng ta lâu dài".