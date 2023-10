Phản ứng Thanh Hằng sau khi Lê Thu Trang giành quán quân The New Mentor: Họp nhanh với ekip, lập tức ra về

Tối 15/10, đêm Chung kết The New Mentor đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Trải qua các phần thi, người mẫu Lê Thu Trang (thí sinh đội Lan Khuê) đã giành chiến thắng chung cuộc. Trong khi đó, Như Vân (thí sinh đội Hồ Ngọc Hà) và Mai Ngô (thí sinh đội Thanh Hằng) chỉ dừng chân ở vị trí Á quân. Việc thành viên team Lan Khuê lên ngôi Quán quân là kết quả gây sốc với khán giả bởi Lê Thu Trang không phải là thí sinh gây ấn tượng, được truyền thông nhắc đến nhiều so với 2 cái tên Á quân. Hơn nữa, xuyên suốt 9 tập phát sóng, team Lan Khuê chưa từng có chiến thắng trong các thử thách. Phần đông khán giả đánh giá Như Vân và Mai Ngô xứng đáng cho vị trí Quán quân hơn.

Lê Thu Trang xúc động khi giành chiến thắng ở The New Mentor

Như Vân - Mai Ngô là 2 cái tên được khán giả đánh giá cao nhưng chỉ dừng ở ngôi Á quân

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi có kết quả Quán quân, Thanh Hằng ngồi dưới khán đài vẫn vỗ tay chúc mừng thí sinh chiến thắng và đàn em. Tuy nhiên, sau đó, nữ siêu mẫu đã không xuất hiện trên sân khấu. Thanh Hằng vào hậu trường họp nhanh với ekip The New Mentor rồi nhanh chóng di chuyển ra về. Trước khi lên xe rời đi, "chị đại" vẫn dành ít phút để chụp ảnh, ký tên cho người hâm mộ.

Clip: Thanh Hằng ký tên cho người hâm mộ, vội vã lên xe ra về