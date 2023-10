Đội Lan Khuê giành chiến thắng The New Mentor, Hồ Ngọc Hà có phản ứng không ngờ tới khi thua cuộc trước đàn em

Tối 15/10, đêm chung kết The New Mentor đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Trải qua hơn 2 tháng phát sóng, chương trình đã tìm được Quán quân chung cuộc: người mẫu Lê Thu Trang - thí sinh thuộc đội super mentor Lan Khuê. Trong khi đó, Như Vân - thí sinh đội super mentor Hồ Ngọc Hà chỉ về đích với ngôi Á quân.

Lê Thu Trang - thí sinh duy nhất đội Lan Khuê lên ngôi Quán quân The New Mentor

Như Vân đội super mentor Hà Hồ chỉ cán đích ngôi Á quân

Trong giờ phút công bố Quán quân với 2 thí sinh Lê Thu Trang và Như Vân, Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê bên dưới khán đài cũng đứng phắt dậy, có hành động nắm tay hệt như 2 thí sinh trên sân khấu.

Dù thua cuộc trước đàn em, Hồ Ngọc Hà vẫn đứng vỗ tay khi nghe kết quả. "Nữ hoàng giải trí" sau đó quay sang nói chúc mừng Lan Khuê và ôm vỗ về khi thấy đàn em bật khóc xúc động. "Chị đại" The New Mentor còn giơ tay ra dấu OK chứng tỏ cô rất hài lòng với kết quả chung cuộc.

Clip: Hồ Ngọc Hà quay sang chúc mừng Lan Khuê khi đội đàn em giành chiến thắng

Lan Khuê bật khóc khi học trò giành chiến thắng chung cuộc