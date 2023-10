Lộ diện top 5 The New Mentor: Lâm Châu bị loại sau màn xin lỗi trong nước mắt

Tối 15/10, đêm Chung kết The New Mentor đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Lộ diện sau ồn ào thái độ vênh váo với các HLV, đàn chị ngay trong tập 9, sự xuất hiện của Lâm Châu - thí sinh đội Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Thí sinh nhỏ tuổi nhất The New Mentor có 2 lần nói lời xin lỗi đến dàn giám khảo - HLV chương trình và khán giả từ lúc bắt đầu sự kiện đến khi diễn ra phần thi đầu tiên. Sau phần thi thực hiện video quảng bá quê hương, Lâm Châu đã bị loại khỏi top 5.

Clip: Lâm Châu nói lời xin lỗi trước khi bắt đầu phần thi của mình

Tuy chỉ có 1 phút 30 giây để thuyết trình về video đã thực hiện, Lâm Châu dành phần lớn thời gian để nói lời xin lỗi đến mọi người. Nữ thí sinh sinh năm 2003 bật khóc, nghẹn ngào trên sân khấu: "Trước khi bắt đầu phần thuyết trình ngày hôm nay, em muốn dành cơ hội quý báu này để gửi một lời xin lỗi tới tất cả anh chị trong chương trình và tới tất cả quý vị khán giả vì những thiếu sót của em đã làm cho mọi người phiền lòng. Em thực sự xin lỗi".



Sau khi chia sẻ về Hà Nội - quê hương của Lâm Châu, cô nàng khép lại bài thuyết trình với lời cảm ơn đến chương trình và super mentor Hồ Ngọc Hà: "Cảm ơn The New Mentor đã cho em rất nhiều bài học, kinh nghiệm. Lời cuối cùng, em muốn dành cho chị Hồ Ngọc Hà - super mentor đội em. Em đã rất sợ hãi khi đứng trên sân khấu hôm nay nhưng chị đã cho em động lực, sức mạnh và cảm ơn chị đã tin tưởng em từ những ngày đầu tiên ở chương trình cho đến hiện tại. Em đã vượt qua chính bản thân mình".

Hồ Ngọc Hà rạng rỡ khi học trò nói lời cảm ơn đến mình

"Nữ hoàng giải trí" liên tục có hành động khích lệ học trò khi thấy thí sinh đội mình lo lắng

Lâm Châu bị loại khỏi top 5, 5 cái tên được đi tiếp bao gồm Thúy Quỳnh, Hương Giang, Thu Trang, Mai Ngô, Như Vân

Trước đó, Lâm Châu đã lên tiếng xin lỗi sau khi gây tranh cãi vì thái độ được cho là hỗn láo của mình trong tập 9 The New Mentor. Nữ thí sinh giải thích bản thân bị mệt và áp lực vì đó là ngày ghi hình cuối cùng diễn ra trong hơn 20 tiếng, hơn nữa cơ mặt cô cũng dễ gây hiểu lầm.

Lâm Châu gây tranh cãi vì thái độ trong tập 9 The New Mentor

Sau đó, Hồ Ngọc Hà cũng có bài đăng chia sẻ về Lâm Châu. Người đẹp tiết lộ "em út" The New Mentor đã khóc sau khi bị chỉ trích, đồng thời cho rằng Lâm Châu chỉ mới 20 tuổi, cần phải học hỏi nhiều thứ. Trước thềm Chung kết, Hồ Ngọc Hà gửi lời động viên tới thí sinh của mình: "Chúc mừng Châu của chị. Nếu em 'chưa thành sao mà đã lấp lánh' thì em đã về từ tập 2 rồi em nhỉ. Nhưng nhớ nhé, bản lĩnh là khi mình chiến thắng thì vẫn nhẹ nhàng với xung quanh, khiêm tốn với mọi người vì cũng sẽ có lúc mình thua".