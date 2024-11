Han So Hee bị vạch mặt dối trá chỉ vì chi tiết về vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin?

Cuối tháng 10, Han So Hee trở thành tâm điểm thị phi của giới giải trí Hàn Quốc khi bị tố khai gian tuổi. Theo tờ Ten Asia, người đẹp My Name sinh năm 1993, không phải năm 1994 như thông tin ekip nữ diễn viên đưa ra bấy lâu nay. Sự việc gây ra làn sóng tranh cãi lớn, khiến Han So Hee bị chỉ trích dối gạt khán giả.

Theo tờ Allkpop, sở dĩ Han So Hee bị bóc mẽ khai gian tuổi là vì gần đây cô đã mua 1 căn duplex sang trọng, có giá 5,2 tỷ won (hơn 95 tỷ đồng) nằm ở làng nghệ sĩ Achiul (Gyeonggi, Hàn Quốc). Căn duplex của nữ diễn viên 9X là căn lớn nhất, gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 1 gác xếp và 1 sân thượng với view nhìn ra sông Hàn, núi Achasan và núi Yongmasan. Đặc biệt, bất động sản của Han So Hee còn ở gần căn penthouse có giá hàng trăm tỷ của vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin. Sự giàu có của Han So Hee và việc người đẹp này trở thành hàng xóm của cặp sao Hạ Cánh Nơi Anh khiến cô bị netizen để mắt. Từ đó, cư dân mạng bắt đầu tìm hiểu về tài sản của Han So Hee.

Sau khi tiến hành tra cứu, netizen đã tìm được giấy chứng nhận đăng ký tài sản của Han So Hee. Nhờ vậy, họ phát hiện ra sự bất thường trong thông tin cá nhân của cô, rồi đăng tải nghi vấn nữ diễn viên khai gian tuổi lên mạng. Tờ Nate cho biết giấy chứng nhận đăng ký tài sản là hồ sơ công khai mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập, ngay cả khi họ không phải là chủ nhà. Hồ sơ này có thể truy cập trực tuyến, đến chủ nhà cũng không thể biết ai đã xem qua tài liệu.

Theo đó, trong giấy khai sinh, Han So Hee thực sự sinh năm 1993. Tuy nhiên, công ty quản lý lên tiếng giải thích Han So Hee không cố tình khai gian tuổi. Cụ thể, năm So Hee học lớp 4, mẹ cô vướng vào cáo buộc lừa đảo nên Han So Hee phải chuyển đến Ulsan, nghỉ học ở nhà 1 năm. Sau đó, nữ diễn viên về Wonju và đăng ký học lại cùng các bạn sinh năm 1994. Khi bước vào giới giải trí, ngôi sao Thế Giới Hôn Nhân giữ năm sinh 1994 để tránh chuyện gia đình làm ảnh hưởng hình tượng.

Nhờ giấy chứng nhận đăng ký tài sản khi mua căn duplex ở làng nghệ sĩ, Han So Hee đã bị phát hiện khai gian tuổi

Han So Hee là trường hợp "tổ độ" thành công của showbiz Hàn. Bất chấp Kbiz yêu mến những ngôi sao không tì vết, Han So Hee vẫn được yêu mến và thành công dù có quá khứ nổi loạn, hút thuốc, xăm mình, theo đuổi hình tượng "gái hư". Nhưng trong năm nay, nữ diễn viên đã mất điểm nặng nề trong mắt công chúng vì vướng hàng loạt lùm xùm.

Vào tháng 3 vừa qua, Han So Hee "tự hủy" danh tiếng qua ồn ào tình tay ba với Hyeri - Ryu Jun Yeol. Cô liên tục lên bài đốp chát Hyeri, Ryu Jun Yeol và cả cư dân mạng. Hậu quả nữ diễn viên bị mất 3 bản hợp đồng quảng cáo giá trị.

Drama tình ái tay ba Hyeri - Ryu Jun Yeol - Han So Hee là "phát súng" đầu tiên kéo danh tiếng và uy tín của nữ diễn viên đi xuống

Không những vậy, Han So Hee còn bị "bóc" chuyện nói dối du học Pháp. Ồn ào đời tư lắng xuống chưa được bao lâu thì nữ diễn viên lại vướng thêm nghi vấn dùng tài khoản ảo công kích, hạ bệ Hyeri trên MXH. Dù Han So Hee thanh minh rằng đó không phải cô nhưng vẫn có quá nhiều bằng chứng không thể chối cãi.

Ngoài ra, cư dân mạng còn "đào" được 1 phốt nói dối khác của mỹ nhân này. Vào năm 2021, Han So Hee đóng cặp với Ahn Bo Hyun trong My Name, giữa bộ đôi có 1 cảnh nóng. Trên truyền thông, nữ diễn viên tuyên bố lúc đóng phim rồi mới biết có cảnh nóng. Phát ngôn của Han So Hee đã khiến ekip làm phim và đạo diễn chìm trong "gạch đá" suốt 2 tuần. Netizen không tiếc lời chỉ trích đạo diễn My Name lừa gạt Han So Hee đóng cảnh nóng khi "sự đã rồi". Sự việc đi xa đến mức công ty quản lý 9Ato Entertainment phải lên đính chính về phát ngôn của "gà nhà".

Theo đó, câu nói "Tôi phát hiện ra trong quá trình quay phim" của Han So Hee đã gây hiểu lầm. Cảnh nóng đã được thảo luận trong giai đoạn tiền sản xuất. Lúc đó kịch bản chưa hoàn thành nên đôi bên xác định quay cảnh nóng dựa trên diễn biến cảm xúc của nhân vật, chỉ chưa chốt thời điểm cụ thể. Sau khi thảo luận kỹ càng, ekip đã tiến hành quay cảnh nóng với sự đồng ý của Han So Hee và nhóm sản xuất. Đạo diễn và biên kịch cũng đã có rất nhiều cuộc thảo luận về cách thể hiện cảnh này. Tóm lại, Han So Hee biết sẽ có cảnh nóng với Ahn Bo Hyun, chỉ là không biết trước về khoảng thời gian diễn ra cảnh quay dẫn đến cách diễn đạt gây hiểu lầm.

Cư dân mạng không còn tin tưởng Han So Hee khi cô liên tục có phát ngôn, hành động gây thị phi

