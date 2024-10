Han So Hee - Jeon Jong Seo: Đôi bạn đẹp nhưng đầy bê bối, nhắc đến là dân tình ngán ngẩm!

Vào ngày 16/10, Han So Hee bị nghi dùng tài khoản ảo công kích Hyeri, tâng bốc bản thân. Cụ thể, tài khoản @catsaretheavengers được bạn thân của Han So Hee là Jeon Jong Seo theo dõi. Stylist của Han So Hee cũng theo dõi @catsaretheavengers, nữ diễn viên từng đăng lại ảnh đại diện của tài khoản này lên tài khoản chính. Điều này càng có thêm cơ sở khẳng định người đứng sau @catsaretheavengers chính là nữ diễn viên.

Giữa tâm bão chỉ trích, Han So Hee phủ nhận nghi vấn. Còn Jeon Jong Seo vội vàng bỏ theo dõi và để công ty ra mặt thông báo: "Thật khó để xác minh vì đó là đời sống riêng tư của cô ấy" . Dù vậy, cư dân mạng không tin và tiếp tục chỉ trích 2 mỹ nhân. Cả Han So Hee và Jeon Jong Seo đều khá tai tiếng, từng gây ra những lùm xùm làm ảnh hưởng tới hình tượng và sự nghiệp.

Han So Hee

Han So Hee từng làm việc ở quán bar, làm người mẫu trước khi đóng phim. Mỹ nhân này nổi lên từ các tác phẩm gây tranh cãi như Thế Giới Hôn Nhân, Nevertheless . Dù công khai hút thuốc, xăm mình, theo đuổi hình tượng "gái hư" nhưng Han So Hee vẫn được "tổ độ" và công chúng yêu mến.

Đến tháng 3/2024, Han So Hee "tự hủy" danh tiếng qua ồn ào tình ái tay ba với Hyeri - Ryu Jun Yeol. Sau khi Ryu Jun Yeol - Han So Hee bị khui hẹn hò ở Hawaii, Hyeri đã cảm thán "Thật thú vị" trên trang cá nhân. Netizen đổ dồn nghi vấn Han So Hee là "tiểu tam" chen chân vào chuyện tình 7 năm của Hyeri và Ryu Jun Yeol.

Drama tình ái tay ba giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri là tâm điểm truyền thông trong tháng 3

Có lẽ việc bị chỉ trích đã khiến Han So Hee mất kiểm soát. Cô liên tục lên bài đốp chát Hyeri, Ryu Jun Yeol và cư dân mạng. Dù Dispatch đăng tải bài viết khẳng định cô không phải kẻ thứ 3, nhưng công chúng lại tỏ ra "bán tín bán nghi" vì Han So Hee phát ngôn tiền hậu bất nhất. Chỉ sau 2 tuần công khai yêu đương, Han So Hee và Ryu Jun Yeol chia tay. Cô bước ra khỏi cuộc tình này với tổn thất về danh tiếng lẫn tiền bạc khi bị mất 3 bản hợp đồng quảng cáo giá trị.

Không những vậy, Han So Hee còn bị "bóc" thêm chuyện nói dối du học Pháp. Ồn ào đời tư lắng xuống chưa được bao lâu thì nữ diễn viên lại vướng thêm nghi vấn dùng tài khoản ảo công kích Hyeri. Netizen không khỏi ngán ngẩm: "Đến khi nào Han So Hee mới chịu trưởng thành và ngừng sân si với Hyeri?".

Trong khi Hyeri chỉ xin lỗi 1 lần rồi thôi thì Han So Hee vẫn có những hành động ồn ào

Jeon Jong Seo

Cô bạn thân Jeon Jong Seo của Han So Hee cũng là 1 tên tuổi khá ồn ào. Jeon Jong Seo có cả nhan sắc, thân hình nóng bỏng và năng lực. Cô từng lên ngôi Ảnh hậu Baeksang nhờ tác phẩm kinh dị, giật gân The Call đóng cùng Park Shin Hye. Nhưng những ồn ào thái độ dần nhấn chìm tên tuổi của nữ diễn viên này.

Vào năm 2018, Jeon Jong Seo vừa nổi lên đã vướng tranh cãi tỏ thái độ lồi lõm với phóng viên ở sân bay trong lần đi Pháp tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes. Đoàn làm phim Burning vì thế mà chịu vạ lây, bị chỉ trích cùng Jeon Jong Seo. Nữ diễn viên cũng ăn "gạch đá" vì mang bộ mặt "đưa đám" đi dự sự kiện cùng Yoo Ah In.

Jeon Jong Seo tỏ ra khó chịu với phóng viên ở sân bay...

... nhưng lại tươi rói khi sang đến Cannes

Về nước, cô nàng lại đem bộ mặt "đưa đám" đi dự sự kiện với Yoo Ah In

Chuyện tình cảm của mỹ nhân sinh năm 1994 cũng gây tranh cãi. Vào tháng 12/2021, cô xác nhận hẹn hò với nam đạo diễn Lee Chung Hyun. Năm ngoái, mỹ nhân này vì tình cảm mà nhận lời đóng phim Điệu Ballet Tử Thần do bạn trai làm đạo diễn. Diễn xuất của Jeon Jong Seo không cứu được nội dung nhàm chán của bộ phim, khiến cô bị khán giả chê cười.

Đến tháng 4/2024, Jeon Jong Seo lại trở thành tâm điểm truyền thông vì lùm xùm bạo lực học đường. Mọi chuyện bắt nguồn từ một số người dùng mạng xã hội tự nhận là bạn học cấp hai của Jeon Jong Seo, tố mỹ nhân này từng thường xuyên tự lấy đi hoặc trộm đồng phục của họ. Cũng theo những người này, phía Jeon Jong Seo liên tục xóa các bài viết "bóc phốt".

Công ty quản lý của nữ diễn viên là ANDMARQ nhanh chóng lên tiếng bác bỏ cáo buộc nữ diễn viên có hành vi bạo lực học đường. Dù có thể Jeon Jong Seo "liêm", nhưng công chúng không khỏi ngán ngẩm khi tên tuổi cô liên tục gắn với ồn ào tranh cãi thay vì có tác phẩm xuất sắc.

Mới đây nhất, nữ diễn viên này bị tố bạo lực học đường

Liệu tình bạn này có "toang"?

Trên mạng xã hội, nhiều neetizen xứ Hàn không ngừng bàn tán về vụ việc. Nhiều người cho rằng Han So Hee đã đâm sau lưng bạn thân. Việc nữ diễn viên phủ nhận liên quan đến @catsaretheavengers khiến mũi rìu dư luận chuyển hướng sang chỉ trích Jeon Jong Seo. Nếu muốn bảo vệ bản thân, Jeon Jong Seo sẽ buộc phải lên tiếng làm rõ @catsaretheavengers là ai và vì sao cô theo dõi tài khoản ghét bỏ Hyeri.

Cư dân mạng cũng cho rằng Hyeri nên kiện Han So Hee tội phỉ báng. Trên mạng xã hội xứ Hàn, không khó để gặp những bình luận mỉa mai: "Dám cá là Han So Hee và Jeon Jong Seo đang đánh nhau đấy haha", "Han So Hee đã đâm sau lưng bạn thân, đổ hết trách nhiệm lên Jeon Jong Seo", "Ồ vậy là Jeon Jong Seo theo dõi 1 tài khoản ma không liên quan gì đến mình à", "Han So Hee: tạm biệt Jeon Jong Seo"... Nhiều người dự đoán Han So Hee - Jeon Jong Seo sẽ cạch mặt nhau sau drama ồn ào này.