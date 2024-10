Nghi vấn Han So Hee lập nick ảo nói xấu Hyeri, 1 mỹ nhân cực hot cũng bị réo tên

Ngày 16/10, dư luận Hàn Quốc xôn xao khi Han So Hee bị tố dùng nick ảo để bình phẩm ác ý, "cà khịa" Hyeri trên MXH. Theo đó, dân mạng phát hiện tài khoản có tên @catsaretheavengers thường xuyên có những bình luận tiêu cực, dìm Hyeri nâng Han So Hee bên dưới các bài đăng trên Instagram (viết tắt IG) của thành viên nhóm Girl's Day từ tháng 4. Cụ thể, tài khoản nói trên đã phản bác hàng loạt bình luận nói rằng lượt follow của Han So Hee giảm sút nghiêm trọng sau scandal tình ái như: "Cho dù có gộp cả chị gái mấy người (Hyeri - PV) và Ryu Jun Yeol thì cũng không bằng lượt người theo dõi của Han So Hee đâu", "Nghĩ sao mà dám so với người có 17 triệu người theo dõi cơ chứ?", "Chắc là vui lắm khi nhờ Han So Hee mà lượt follow của Hyeri tăng lên như thế này. Nhưng bây giờ mọi người đều unfollow cả rồi".

Sau khi tiến hành truy vết, cư dân mạng phát hiện Han So Hee từng đăng hình giống với avatar của @catsaretheavengers lên Instagram. Không chỉ vậy, trong 19 người mà nữ diễn viên Jeon Jong Seo theo dõi trên IG, có tài khoản @catsaretheavengers. Gần đây Jeon Jong Seo rất thân thiết với Han So Hee. Theo timeline, Jeon Jong Seo follow tài khoản IG chính của Han So Hee vào sáng 14/7. Đến chiều cùng ngày, cô theo dõi thêm tài khoản @catsaretheavengers. Ngày 15/7, Jeon Jong Seo đăng ảnh đi chơi với Han So Hee và follow thêm bạn mỹ nhân sinh năm 1994. Ngoài ra, netizen cũng phát hiện ra stylist của Han So Hee cũng follow tài khoản @catsaretheavengers. Do đó, công chúng càng có thêm cơ sở để khẳng định rằng chủ nhân của tài khoản @catsaretheavengers chính là Han So Hee.

Han So Hee bị nghi vấn lập tài khoản phụ để "cà khịa", nói xấu Hyeri trên MXH sau drama tình tay 3 ầm ĩ vào đầu năm nay

Hình ảnh Han So Hee đăng lên tài khoản cá nhân...

... và avatar của nick ảo @catsaretheavengers chuyên công kích Hyeri giống nhau

Dân tình còn soi ra nữ diễn viên Jeon Jong Seo - bạn thân của Han So Hee - cũng theo dõi tài khoản @catsaretheavengers

Han So Hee bị chê trách vì nghi vấn lập tài khoản ảo hạ bệ người khác

Truyền thông ngay lập tức liên hệ với phía Jeon Jong Seo, nhưng công ty nữ diễn viên này từ chối bình luận vụ việc và cho biết đang xác minh thông tin. Về phía nhân vật chính Han So Hee, công ty quản lý phủ nhận tài khoản ảo gây tranh cãi nói trên là của nữ diễn viên 9X: "Chúng tôi xin thông báo rằng tài khoản SNS được truyền thông đưa tin không phải là tài khoản phụ của nữ diễn viên Han So Hee".

Công ty quản lý của Jeon Jong Seo từ chối bình luận sau khi nữ diễn viên bị réo tên trong ồn ào của Han So Hee. Trong khi đó, phía Han So Hee phủ nhận nghệ sĩ của mình lập nick phụ để nói xấu, kiếm chuyện với người khác

Tháng 3/2023, drama tình ái tay ba giữa Hyeri - Ryu Jun Yeol - Han So Hee đã nổ ra. Khi Ryu Jun Yeol - Han So Hee lộ tin hẹn hò ở Hawaii, Hyeri đã đăng story có dòng chữ "Thật thú vị". Han So Hee đáp trả Hyeri bằng ảnh meme chú chó cầm dao đe dọa cùng lời cà khịa nữ idol, ngầm phủ nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol.

Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được 2 ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng, khiến minh tinh họ Han dính tin đồn làm "tiểu tam". Điều này khiến Han So Hee tức giận viết nhiều tâm thư đáp trả cư dân mạng nhưng càng viết cô càng để lộ nhiều sơ hở, mất điểm nặng nề vì thái độ ứng xử thiếu tinh tế. Thậm chí, nữ diễn viên còn tuyên bố "Tôi chấp nhận hình tượng bị sụp đổ". Hậu quả, cô bị nhãn hàng quay lưng, công chúng chỉ trích dữ dội. Đến cuối tháng 3, Han So Hee và Ryu Jun Yeol chính thức tan vỡ. Lúc này, drama tình ái mới có dấu hiệu lắng dịu.

Drama tình ái tay ba giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri là tâm điểm truyền thông trong tháng 3

Nguồn: KoreaBoo