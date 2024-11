Kỳ Duyên "hiện nguyên hình" khi bị MC Miss Universe bất thình lình phỏng vấn

Tối 29/10, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã lên đường dự thi Miss Universe 2024 tại Mexico. Người đẹp sinh năm 1996 nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía người hâm mộ. Những ngày qua, Kỳ Duyên được nhận xét có phong độ khá tốt. Tuy nhiên, nàng hậu bị cho rằng vẫn còn để lộ một số khuyết điểm tại cuộc thi.

Mới đây, khoảnh khắc có sự xuất hiện của Kỳ Duyên tiếp tục nhận được sự chú ý. Theo đó đoạn clip được ghi lại phía bên trong hậu trường Miss Universe, đại diện Việt Nam đã được phía truyền hình phỏng vấn. Tuy nhiên, Kỳ Duyên lại để lộ việc ấp úng, nói bập bẹ tiếng Anh. Khi nhận được câu hỏi, người đẹp sinh năm 1996 chỉ trả lời câu đơn giản và thể hiện rõ sự lúng túng.

Kỳ Duyên nói trên sóng: “Hello everyone. Yes. I really love you guys. I like Mexico. I love people in Mexico. I love the Mexican food. Yes. Really delicious” (Tạm dịch: Xin chào tất cả mọi người. Tôi thật sự yêu các bạn. Tôi thích Mexico. Tôi yêu con người ở Mexico. Tôi yêu đồ ăn Mexico. Thật sự rất ngon). Netizen cho rằng Kỳ Duyên cần phải trau dồi hơn nữa để thể hiện bản thân, trò chuyện và giao lưu với các thí sinh hơn nữa để gây ấn tượng tại cuộc thi này, chứ không chỉ quanh đi quẩn lại những câu giao tiếp quá đơn giản như "I love...", "I like...".

Kỳ Duyên được phỏng vấn tại hậu trường khi tham gia cuộc thi Miss Universe (Nguồn: Bossgirl Baeauty)

Người đẹp sinh năm 1996 chỉ nói được những câu tiếng Anh đơn giản. Trong clip, cô lộ rõ sự ấp úng và lúng túng khi bất chợt được phỏng vấn

Nhiều người khá thất vọng trước sự thể hiện này của đại diện Việt Nam

Nhất cử nhất động của Hoa hậu Kỳ Duyên tại cuộc thi đều đang nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1996 liên tục cập nhật những hình ảnh, hoạt động trong cuộc thi sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh.

Tuy nhiên mới đây, người đẹp sinh năm 1996 bất ngờ trở thành cái tên gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên do vì Kỳ Duyên có màn đáp trả với cư dân mạng. Khi đại diện Việt Nam cập nhật hình ảnh những ngày đầu chinh chiến lên trang Instagram cá nhân, một netizen thắc mắc về việc tốc độ đăng ảnh của nàng hậu khá chậm, theo quan sát đến tối ngày 31/10 (tức sau hơn 2 ngày nhập cuộc), cô mới đăng hình ảnh ngày 1.

Ngay lập tức, Kỳ Duyên đáp lại: "Chị thích được không em, hỏi gì lười trả lời quá. Chị đi thi thời gian ngủ còn không có nữa, chụp hình chỉ kịp gửi cho page, TikTok để mọi người đăng giúp. Em vô đó coi đi cho đỡ hỏi".

Kỳ Duyên là tâm điểm trên mạng xã hội khi có màn đáp trả tay đôi với cư dân mạng lúc đang tham gia cuộc thi

Thời gian qua, cô được đánh giá giữ phong độ khá tốt tuy nhiên vẫn cần phải nỗ lực thể hiện bản thân hơn nữa

Miss Universe 2024 quy tụ hơn 120 người đẹp đại diện cho quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là đấu trường nhan sắc hấp dẫn, có chất lượng thí sinh nổi bật và mang tính cạnh tranh rất cao. Miss Universe 2024 diễn ra tại Mexico, bán kết và chung kết của cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 14/11 và 16/11.

Kỳ Duyên đang nhận được rất nhiều sự quan tâm khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2024