Han So Hee lộ diện giữa nghi vấn "dao kéo", nhưng ảnh thân mật với Park Seo Joon ở sự kiện mới là tâm điểm

Han So Hee vướng nghi vấn "dao kéo" vì mũi cô thon nhỏ hẳn so với trước đây. Đáp lại điều này, Han So Hee giải thích rằng cô phẫu thuật vách mũi vì để cải thiện hô hấp. Nữ diễn viên thường xuyên chỉ thở được bằng 1 bên mũi, ảnh hưởng tới sức khỏe